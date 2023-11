Masterclass en defensas de cinco

Los rivales analizan cada vez más al Pontevedra y lo conocen cada vez mejor, de ahí que se esté convirtiendo en algo habitual que los equipos que se enfrentan al granate, especialmente en Pasarón, apuesten por un bloque más defensivo que ofensivo, lo que ha generado problemas en muchas ocasiones a la plantilla de Yago Iglesias.

De ahí que el técnico esté reforzando el trabajo de la faceta ofensiva, especialmente en cuanto a la búsqueda de alternativas para atacar defensas de cinco jugadores. Así lo explicó Rufo el miércoles: “Trabajamos mucho con Yago, muchos movimientos, últimamente sobre todo la manera de abrir defensas de cinco, que es lo que más se nos presenta en Pasarón”.

El Pontevedra recibirá el domingo a la Arandina, penúltimo clasificado y que utiliza asiduamente un sistema con cinco defensas, “así que lo más normal es que la vuelvan a usar”, apunta Rufo. El delantero considera que “igual que los equipos nos estudian para buscar debilidades y defendernos mejor, nosotros hacemos lo mismo. Si todos los equipos nos hacen defensas de cinco, nosotros estamos trabajando movimientos para poder atacarlas, que no sea espeso el partido y que no nos atasquemos para poder meter goles utilizando las armas que nos ofrece Yago”.

Sobre la situación en la clasificación, en la que el Pontevedra es tercero a cuatro puntos del líder, el Zamora, y a dos del segundo, el Ourense, Rufo recalcó que “todavía es muy pronto” para sacar conclusiones, pero que “es normal que tengamos competencia. Lo que tenemos que hacer es no relajarnos y si no podemos recortar puntos, no dejar que se escapen más para estar ahí y en el momento final de temporada ir a por nuestro objetivo”.

En este sentido, el delantero señaló que “en casa tenemos que intentar perder los mínimos puntos posibles y ser más efectivos. Hay que aprender de los errores y tratar de meter los goles que tengamos, o por lo menos hacernos fuertes y no encajar”.

Nuevo convenio

El Pontevedra CF SAD cerró ayer un acuerdo de colaboración con el centro Spaxion. El cuerpo técnico y los servicios médicos del club podrán hacer uso de las instalaciones para el tratamiento y recuperación de los futbolistas y los abonados granates se beneficiarán de un descuento del 15% en todos los servicios y circuitos de la empresa al mostrar su carné de la temporada 2023-2024.