El técnico del Pontevedra, Yago Iglesias, se mostró satisfecho tras lograr tres puntos en uno de los campos más complicados de la categoría, ante un rival sin muchas concesiones como el Marino de Luanco.

“Partido con una primera parte muy buena por nuestra parte. Veníamos a jugar ante un equipo que compite muy bien. Entramos muy bien, nos ponemos por delante en el minuto 4 y controlamos el juego completamente. En la segunda parte, el Marino estiró líneas, nos hace ser más largos y hasta que marcamos el segundo, después no tuvimos tanto control. Al final, siempre entran las prisas porque puedes perder lo que has conseguido en el tiempo anterior”, explicó Iglesias sobre el partido en líneas generales, sorprendido por la actitud defensiva del rival desde el primer momento.

“Plantearon un 5-3-2, un 5-4-1 desde el primer momento. Es un equipo que usaba un 4-2-3-1 pero cuando el rival merodeaba su área, adoptaban una línea de cinco. No es que no nos esperáramos esa línea, pero no tan marcada. Van 11 jornadas y nos hemos enfrentado a equipos que hacen lo mismo. El Marino ha hecho un buen partido y nos ha costado generar goles. Nos vamos contentos porque son tres puntos después de dos empates seguidos y marcar. Volvemos a encontrarnos con la victoria y con el gol”, añadió el entrenador del conjunto de Pasarón, que destacó el valor clave de triunfos como este lejos de su casa.

“Las sensaciones del equipo son buenas y se ve reflejado en el marcador. Era una salida importante por la dificultad. El Marino es un equipo que le compite a todo el mundo y pone problemas a todos los rivales. Solo había perdido un partido en casa y era importante ganar en este campo”, explicó.

Con respecto al regreso de Borja Domínguez, Iglesias indicó que su aparición en el juego irá poco a poco. “Al final, optamos por darle esos diez minutos del final con el 0-2, tal y como estaba el partido era el momento oportuno, con la mala suerte del gol cuando entra. Es bueno que vayamos recuperando efectivos, que cojan sensaciones. Quizás no sería el mejor escenario para su vuelta pero es importante que vaya entrando”, aseguró.

Tras la victoria, los objetivos del Pontevedra no han variado, a ojos de su técnico. “Lo decimos desde el primer día. Se presupone que queremos volver a la categoría de la que venimos. Ese es el objetivo. Estamos a 12 de noviembre y todavía queda mucho. Nos centramos en la semana y en el siguiente rival. Hay que hacer camino poco a poco. El objetivo es ser mejores semana a semana”, afirmó.