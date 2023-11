Duelo por todo lo alto que no decepcionó entre Lalín y Teucro, dos equipos que aspiran a todo en la Primera Nacional.

El bando teucrista consiguió abrir huecos en el marcador en la primera parte, gracias al buen hacer ofensivo de jugadores como Xurxo Rivas o Carmelo Álvarez. No obstante, el Lalín no quiso renunciar a nada y llegó a ponerse por delante en los minutos finales. Con 26-26 en el marcador, ambos equipos tuvieron una última opción, pero el Teucro superó a la defensa para marcar in extremis sobre la bocina.