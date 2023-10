Un gol en el último segundo condena al Cisne en Zamora

Descorazonadora derrota del Cisne en su visita al Zamora, tras caer por un gol en el último segundo provocado por un error defensivo en el saque rápido de una falta, que desembocó en el primer triunfo de la temporada para los locales. Los primeros minutos del partido estuvieron marcados por un buen esfuerzo defensivo del bando local, que tuvo su contrapartida en las varias paradas que pudo hacer Franzini para mantener a los suyos en partido.

El acierto cisneísta no terminaba de llegar, pero era la defensa –con un omnipresente Iván Calvo– la que suplía la carencia de cara a portería del equipo que dirige Jabato. No obstante, la irregularidad en ataque, con malos tiros y pérdidas, desesperaba al técnico manchego, que no daba con la tecla para poner en problemas al Zamora.

En el segundo tiempo, el Cisne no lograba paliar la falta de acierto, pero volvía a ser la defensa la que generase más ocasiones de igualar el encuentro. Por suerte, las segundas oportunidades sí entraban para el equipo pontevedrés, potente en el rebote pese al desacierto.

No fue hasta que la segunda parte alcanzó su ecuador que el Cisne empezó a encontrarse más cómodo en la pista zamorana, forzando pérdidas contrarias y corriendo para atacar las transiciones rivales, encadenando varios goles seguidos para ponerse por fin por delante en el marcador desde los minutos iniciales.

Parecía que se daba un cambio de dinámica en el partido, pero el Zamora no se arrugaba y conseguía tejer varias buenas acciones en base a los errores de Furtado.

En los minutos finales, el Cisne no logró cerrar el partido y cayó víctima de las imprecisiones tanto en ataque como en defensa.