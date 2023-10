Continúa la racha del Pontevedra, que ayer logró su cuarta victoria consecutiva (y séptimo partido seguido sin perder) al superar por 3-0 al Oviedo Vetusta. Continúa también el acierto goleador de los granates, aunque en esta ocasión hubo que esperar al tramo final del partido para cerrarlo del todo, ante un filial que no reaccionó hasta bien entrada la segunda parte y que apenas creó peligro en la portería de Edu Sousa. Aunque los de Yago Iglesias, que volvió a apostar por un 3-5-2, se han abonado a las goleadas, el encuentro de ayer fue el más gris de los últimos disputados en cuanto a juego.

Ante un rival que estaba destacando por su solidez defensiva, apoyado en un sistema con defensa de 5, el Pontevedra planteó un partido de paciencia y control del balón, aunque la obsesión por llegar al área contraria combinando, a veces incluso por hacerlo bonito, impidió que los granates consiguieran una mayor renta en el marcador.

Así, para la primera llegada con peligro hubo que esperar al minuto 5, en una jugada por banda derecha del Pontevedra, con apertura de Garay a Bastos y pase de este último al centro, donde Mayo sacó un fuerte disparo que salió fuera. Poco después, Dalisson comprometía a Marco lanzando un córner muy cerrado, obligando al portero a despejar de puños, finalizando la jugada Yelko con un disparo desviado.

El Oviedo Vetusta se limitaba a mantenerse con las líneas juntas y a esperar sorprender con su velocidad, pero el Pontevedra estaba perfectamente concentrado y se defendía con lo mejor se le da: tener la posesión del balón. Precisamente tras una posesión bastante larga, Chiqui lo intentó tras recibir en banda izquierda y recortar a un rival, pero disparó muy centrado, a las manos del portero.

Justo después de que Chiqui acariciara el gol, tras recibir en banda izquierda, meterse hacia dentro y sacar un disparo con intención que el portero logró desviar a saque de banda, llegaría el 1-0. Samu Mayo recogía un rechace de la defensa visitante en la frontal del área y sacaba un tiro colocado que entró por la escuadra.

Las pocas ocasiones que había en una y otra portería daban tranquilidad al Pontevedra ante un Vetusta que parecía no reaccionar. Sin embargo, el filial asturiano todavía no había mostrado todas sus cartas y superada la primera media hora, Garay salvó a los granates cortando providencialmente una contra. Responderían los de Yago Iglesias con tímidos disparos de Álex y Rufo, antes de acabar la primera parte con una ocasión clara en un pase interior de Chiqui a Rufo, posterior centro-chut del madrileño y el extremeño que no consigue empujar la pelota a puerta vacía.

En la reanudación, el guión parecía similar al de la primera parte, con unos primeros cinco minutos sin ocasiones, hasta un disparo lejano del Oviedo que salió fuera. Respondió Samu Mayo, también desde lejos, atrapando el balón Marco en dos tiempos.

Con los primeros cambios, el Oviedo Vetusta cambió su sistema, pasando de una defensa de cinco a una de cuatro, en busca de más presencia ofensiva, y obligó al Pontevedra a dar un pequeño paso atrás. Xavi Sola, recién ingresado en el campo, sacó un centro-chut que tocó en Álex González y salió a córner rozando el larguero.

Superada la hora de partido, una buena jugada de Chiqui por la izquierda acabó con un disparo colocado de Yelko que Marco logró mandar a córner a base de reflejos y agilidad. Pero con la entrada de Sesé en el Oviedo, los visitantes ganaron movilidad y creatividad en ataque y acariciaron el empate en el minuto 74, en una internada de este en el área que acabó con un pase al área pequeña donde Xavi logró tocarla, pero salió rozando el palo tras tocar en un defensa. Lo intentaría otra vez el filial asturiano con una falta lateral que Yayo lanzó directa, obligando a Edu a despejar bajo la escuadra.

Con el Oviedo volcado al ataque, pero sin crear demasiada sensación de peligro, en una robo de Samu Mayo llegaría el 2-0. Toño dio un pase interior a Jaichenco, que marcó rematando de primeras solo ante Marco, aprovechando el desajuste de los centrales visitantes. Solo tres minutos después, Charly hacía el definitivo 3-0 tras recibir un pase en profundidad, superar a su par en velocidad y sacar un potente disparo.