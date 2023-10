Concentración para seguir en racha

El Pontevedra quiere continuar su buena racha con una victoria esta tarde ante el Oviedo Vetusta en Pasarón (17.00 horas). El equipo granate, que viene de ganar por goleada al líder del grupo 1 de Segunda Federación, el Zamora (0-4), busca afianzarse en la zona alta de la clasificación y para ello necesita mantener la concentración y, sobre todo, las buenas sensaciones en cuanto a juego que ha mostrado en las últimas semanas.

No obstante, los de Yago Iglesias han conseguido encadenar seis jornadas sin perder (solo cayeron en el primer partido de liga, contra la Gimnástica de Torrelavega por 1-2), con tres victorias consecutivas en los últimos partidos, y casi más importante, han encontrado el camino hacia el gol, que en los primeros partidos de liga se les había resistido. Así, el conjunto lerezano es actualmente el máximo goleador, y con diferencia, de toda la categoría, con 20 tantos en las siete primeras jornadas de competición.

Enfrente tendrán a un Oviedo Vetusta que marcha noveno, con dos victorias, tres empates y dos derrotas, pero Yago Iglesias no se fía del filial asturiano. “No nos tenemos que dejar llevar por la clasificación ni por el nombre del rival”, afirma el técnico del Pontevedra, que recuerda que el Vetusta solo ha encajado seis goles en lo que va de competición, y tres de ellos los recibió en el primer partido de liga, y además todavía no ha perdido a domicilio, algo que “habla muy bien de ellos”.

Borja Domínguez, Marcos Barbeiro y Víctor Casáis serán baja para este encuentro, aunque el primero estaría ya cerca de su recuperación y podría reaparecer dentro de un par de semanas, según apuntó el míster, que también se mostró contento por las sensaciones que ha dejado el equipo en las últimas semanas, especialmente a domicilio. “En los últimos partidos fuera de casa el equipo ha dado ese paso que faltaba”, comentó Iglesias, que también señaló como “un refuerzo muy positivo” el triunfo por 0-4 en casa del Zamora. Sin embargo, insiste en la necesidad de estar “con los pies en la tierra, porque esto acaba de empezar y, para bien o para mal, el fútbol son momentos”. De hecho, el técnico confesó cierta preocupación al afirmar que “no me gusta que se halague tanto al equipo, pero ya me he encargado de trasmitir que esta es la línea que queremos, aunque haya mucho margen de mejora”.

Precisamente por esto, el entrenador del Pontevedra hizo un llamamiento a la afición para que, “después de lo que hemos visto en las dos últimas semanas, venga gente” a Pasarón, “porque cuanta más nos acompañe y ayude, más cerca estaremos de conseguir la victoria”.