“Nuestro objetivo es empezar a sumar de tres en tres”

Tras anotar sus primeros dos goles de la temporada, el capitán del Pontevedra CF, Álex González, destaca el partido de la última jornada contra el Guijuelo como un punto de inflexión en la faceta ofensiva del cuadro que dirige Yago Iglesias, que todavía tiene como asignatura pendiente convertir su habitual dominio con el balón en puntos fuera de casa.

–Después de la goleada al Guijuelo, las sensaciones en el equipo deben estar por las nubes.

–Sí. Obviamente ganar, y la manera en la que se ganó, siempre genera confianza y tenemos que aprovecharnos de ella para intentar sumar de tres puntos fuera de casa.

–A título individual, en el partido contra el Guijuelo salió y en cuestión de minutos anotó dos goles. Todos en ataque cuajaron un partido casi perfecto.

–En los primeros partidos, de cara a portería no estuvimos acertados, aunque sí generábamos ocasiones. Creo que elevar la tasa de acierto en goles hace que sea mucho más fácil ganar. Pese al resultado, hubo ocasiones para meter algún gol más y ojalá sigamos teniendo esta tasa de acierto.

–Seis goles ante el Langreo en la penúltima jornada en casa, cinco en esta... el listón está altísimo en Pasarón pero el equipo quiere mejorar fuera de casa.

–Está claro. Al final, sí que es cierto que son dos goleadas grandes. Es complicado en el mundo del fútbol que se den esas situaciones y me cuesta creer que vaya a ser la dinámica habitual. Ojalá fuera así, pero no debemos acostumbrarnos a eso. Como tú dices, ojalá pudiéramos guardar uno de los cinco o seis goles de casa para los partidos de fuera [risas]. Sabemos que en este comienzo no pudimos sumar de tres fuera, tampoco hemos perdido, pero nuestro objetivo es empezar a sumar de tres a tres porque queremos conseguir el juego de casa fuera de nuestra casa.

–Coruxo, Zamora... se avecinan partidos duros para el Pontevedra contra rivales que prácticamente no han fallado.

–Ahora tenemos dos partidos fuera de casa. Prácticamente solo con los partidos de casa no da para lograr los objetivos, pero no miramos más allá del Coruxo. Sabemos que va a ser un partido complicado, un derbi, con jugadores que han estado en ambos equipos y todo el mundo quiere ganar. Vamos al Vao a intentar llevarnos los tres puntos, quitarnos esa mala costumbre de no ganar fuera y revertir esa situación.

–El Coruxo se hace muy fuerte en su territorio y en pretemporada ya se han enfrentado en un par de ocasiones. ¿Qué espera del bando vigués?

–Creo que la pretemporada es para lo que es, para probar cosas y entrar en forma. La liga es algo diferente. Nos vamos a encontrar a un rival duro, pero creo que cuando un equipo se enfrenta al Pontevedra, todos nos tildan de favoritos y también le da ese plus de motivación al equipo rival. También es un derbi de equipos próximos en cuanto a distancia también eso motiva y hace que vaya a ser un partido complicado, difícil y estamos preparándolo ya para llegar en las mejores condiciones posibles.