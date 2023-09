“Tenemos muy buen equipo y fútbol”

Una de las sorpresas más gratas en este inicio de temporada del Pontevedra ha sido la aportación goleadora desde fuera del área de su fichaje estrella, un Dálisson de Almeida (Maceió, Brasil, 2000) que heredó el dorsal 18 de su compatriota Charles y ha optado por honrarle con dos dianas de extraordinaria calidad y larga distancia ante el Real Valladolid Promesas y el Cayón. Tantos que, además de su bella factura, han valido puntos para los intereses granates.

–¿Cómo ha sido su adaptación al club en estas primeras semanas de competición?

–Bien, muy bien. Muy a gusto, acomodado ya a lo que es Pontevedra, al club y a los compañeros. Muy contento por todo.

–Un detalle curioso es que lleva el 18 que hasta esta temporada vistió toda una institución como Charles. ¿Le han hecho en el equipo algún comentario al respecto?

–Sí, me han hecho alguna bromilla, incluso en la peluquería, que el dueño es aficionado del Pontevedra [risas] y me dijo que ese número pesa mucho aquí. Era algo que no sabía, pero yo lo veo como un número más y habrá que jugar igual de bien.

–En clave de equipo, ¿cómo está transcurriendo la temporada? Aún con la paliza al Langreo, el equipo todavía está encontrándose.

–Sí, sobre todo fuera de casa.Aún así, yo creo que el juego que estamos haciendo está siendo bueno. Sí que es verdad que fuera es más complicado jugar porque los rivales te igualan un poco más las fuerzas. Seguimos a lo nuestro y ya llegarán las victorias fuera de casa.

–A domicilio, los equipos se repliegan muchísimo para evitar ese poderío ofensivo.

–Claro. Tenemos muy buen equipo y muy buen fútbol.Y los campos de fuera no son como Pasarón, que intentamos hacerlo muy grande y nos encontramos con ese problema. No sé si nos tienen miedo o qué pasa [risas] pero nos están defendiendo a muerte.

–Llegan tres partidos contra algunos de los mejores equipos del grupo: Guijuelo, Coruxo y Zamora.

–Tenemos que estar muy preparados y ya tenemos a la vista el de este domingo, contra un rival que está haciendo las cosas muy bien, que lleva nueve puntos. Estamos trabajando en ese plan de partido para ganar aquí en casa.

–A pesar de llevar solo cinco puntos de doce, están en la parte alta de la tabla. ¿Tan igualada está la competición?

–Sin duda. Aunque es el principio de la temporada y llevamos cuatro partidos, no hay que ponerse nerviosos. Queda mucha liga por delante y tenemos que encontrarnos con buenas sensaciones y conocernos mucho más para que vaya todo bien.

–A título personal, lleva dos golazos. ¿Se marca un objetivo individual con el que daría por bueno la temporada?

–Haciendo una broma con los compañeros, no quiero ponerme un número, pero sí me gustaría repetir o pasar los números que hice el año pasado con el Rayo Cantabria, que fueron seis goles. Esa es mi meta. Todo lo que sea a mayores, bienvenido.