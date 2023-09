En busca de la mejor versión granate

Tras la goleada ante el Langreo, el Pontevedra CF afronta mañana ante el Club Deportivo Cayón (17.30 horas) una de las salidas más complicadas del curso, ante un conjunto recién ascendido que pretende hacer de su campo, el Fernando Astobiza, un fortín.

En ese sentido, el entrenador de la escuadra granate, Yago Iglesias, acudirá a tierras cántabras con dos objetivos claros para sus pupilos: puntuar y encontrar la mejor versión de los suyos.

“Al final, siempre se habla de la media inglesa. Ganar en casa y empatar o no perder fuera. Eso todo lo que sea puntuar fuera es bueno. El primer partido que jugamos fuera, en Valladolid, el equipo hizo méritos para ganar pero no fuimos capaces de cerrar el marcador y nos vinimos con un empate ante un muy buen rival. En este caso, vamos a Cayón con la misma idea, de sumar de tres, seguir mejorando y teniendo más versiones del propio Pontevedra, no solo en campos como el nuestro, sino en otras superficies y dimensiones del terreno de juego”, explicó el preparador del bando lerezano.

En cuanto al rival del Pontevedra de mañana, Iglesias no ha querido hacer concesiones, ya que a pesar de su situación clasificatoria –antepenúltimos con un punto de los nueve jugados– ha puesto las cosas difíciles a todos los rivales a los que se ha enfrentado.

“Es un equipo que compite hasta el final de los partidos. Se le han escapado los puntos en los minutos finales, pero es un equipo que la verdad es que se les ve muy compenetrados, con la idea muy clara de lo que quieren”, aseguró el técnico de Ribeira con respecto a los recién ascendidos, que cedieron ante el Zamora en el minuto 93 y en el 86 ante el Guijuelo el fin de semana siguiente.

Borja y Barbeiro, bajas

El técnico granate indicó que el Pontevedra viajará a la localidad cántabra de Sarón con dos ausencias seguras, la del extremo Marcos Barbeiro “Chidinho” y la del mediocampista Borja Domínguez, que con casi total seguridad no formará parte de la convocatoria por precaución, en plena recuperación de una lesión muscular en la parte posterior de la pierna.

En cuanto al jugador de Sao Tomé y Príncipe, que todavía no ha debutado en liga, Iglesias indicó que los presagios no son buenos, después de que el futbolista apareciese en muletas en el palco de Pasarón el pasado domingo, una semana después de disputar con su selección un clasificatorio ante Nigeria.

“Le hicieron una resonancia esta mañana. Todavía no tenemos los datos al 100%, pero las sensaciones que él tiene no son demasiado positivas. En el caso de Borja, tiene buenas sensaciones pero todavía, hay que tener un poquito más de calma”, aseguró, con respecto al jugador vigués.