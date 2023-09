El derbi provincial de mañana entre el Cisne y el Valinox Novás (Pavillón Municipal de O Rosal, 19.30 horas) estará marcado por dos posibles dudas en el cuadro que dirige Jabato, ambas en la posición de lateral izquierdo.

El bando pontevedrés podría no contar en el partido con dos internacionales en categorías inferiores como Dani Serrano y Carlos Ocaña, que arrastran problemas físicos durante los últimos días y podrían no formar parte del encuentro, al no haber podido desarrollar con normalidad las sesiones de entrenamiento.

En el caso de Serrano, la lesión, de tobillo, se produjo en el partido de la jornada inaugural en casa, que enfrentó al Cisne con el Unión Financiera Oviedo. El jugador andaluz tuvo que abandonar el 40x20 tras un mal gesto, que derivó en una hinchazón considerable. A pesar de ello, tras ser evaluado, la lesión no reviste gravedad y es duda para el choque liguero de la segunda jornada ante el Novás.