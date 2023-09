El Pontevedra confía en afinar puntería

“Nos está faltando gol”. El entrenador del Pontevedra no duda en señalar cuál está siendo el hándicap del equipo en este inicio de temporada, en el que ha sellado una derrota y un empate en las dos primeras jornadas de liga, contra la Gimnástica de Torrelavega y contra el Valladolid Promesas, respectivamente. El conjunto granate regresa mañana a Pasarón con el objetivo claro de revertir esta situación, pero desde la tranquilidad y la confianza en que se está trabajando bien.

“Pese a que creemos que tenemos jugadores de mucho nivel dentro de la categoría, sobre todo en el último tercio del campo, nos está faltando gol”, reconoció Yago Iglesias, que insistió en que está tranquilo porque “estamos generando mucho”. Sin embargo, la parte defensiva tampoco está ayudando mucho: “Tenemos la sensación de que generamos mucho y marcamos poco y que los rivales nos generan poco pero nos marcan mucho. En el momento que nos ajustemos y seamos más contundentes en el área rival, esas acciones no tendrán tanta importancia. La Gimnástica prácticamente llegó tres veces y marcó dos goles y el gol del Valladolid fue un cúmulo de errores que empezaron con una perdida en medio campo. Estamos mucho tiempo con el balón y en campo contrario, pero es muy difícil manejar la pelota y estar concentrado cuando la pierdes”.

En este sentido, el míster señaló que “en las dos primeras jornadas, los rivales tuvieron mucho acierto en comparación con el nuestro. Tenemos que ajustarnos lo antes posible. No es preocupante, pero sí que apremia y urge porque queremos empezar a dejar la portería a cero”.

El técnico explicó que “contra la Gimnástica en casa, la primera parte no fue excesivamente buena, pero en la segunda el equipo dio un paso adelante y generamos, tuvimos remates al palo, paradas del portero... En la jornada 2 nos pasó al contrario, la mejor fue la primera parte; nos fuimos al descanso ganando 0-1, pero sin matar a un buen rival como el Valladolid Promesas, que es un filial que sabíamos que nos iba a exigir mucho, y sumamos un punto que nos sabe a poco. La sensación es que llevamos dos jornadas en las que el mejor rival es el portero”.

Iglesias confía plenamente en la mejoría del Pontevedra porque el equipo está en una “dinámica ascendente” que espera “que se vea recompensada”. De momento, no se plantea grandes cambios sobre el césped: “Mi experiencia me dice que en estos casos, sobre todo siendo la jornada 2, hay que tener paciencia. Tenemos gente de mucho nivel en el tercio ofensivo. Viendo al equipo entrenar hace goles, generamos... Estoy tranquilo, no lo estaría si no generásemos ocasiones. Lo hacemos con mucha superioridad, no son situaciones aisladas o jugadas que aparecen cada mucho tiempo, sino que son continuas y estoy convencido de que esto es como todo, cuando te obsesionas con una cosa puede generar estrés y ansiedad”, incidió el técnico granate, que afirmó que “estoy convencido de que este fin de semana eso va a cambiar y vamos a ver a un Pontevedra que va a hacer goles y va a conseguir los 3 puntos”.

Enfrente tendrá a un Langreo que llega con la moral alta tras ganar al Coruxo (3-2). Para este encuentro, Yago Iglesias no podrá contar con Borja Domínguez y Chiqui será duda hasta última hora. “Trabajaron toda la semana a parte. Chiqui más por prevención después del golpe en el tobillo, lo hemos querido proteger de cara al partido, a ver cómo evoluciona y qué sensaciones tiene. Lo de Borja es una lesión muscular que está evolucionando muy bien; esperamos recuperarlo pronto, este fin de semana va a ser baja”, explicó el míster, que tiene al resto de la plantilla disponible.