Marín y Poio inician un nuevo capítulo

La Primera División Femenina de fútbol sala arranca este fin de semana con la participación de dos equipos de la provincia: el Poio Pescamar, que viene de hacer la mejor temporada de su historia, tras disputar el play-off por el título, y el Marín Futsal, con una plantilla en la que solo siguen cuatro jugadoras del año pasado: María Estévez, Adriana García, Inés Mayán y Jessi “Café” Motato.

Para las marinenses, que afrontan su tercer año en la categoría, el objetivo vuelve a ser la consolidación en la élite, después de un curso convulso en el que varias jugadoras decidieron abandonar la disciplina del equipo antes de finalizar la campaña.

Esta temporada, el conjunto de A Raña ha optado por dotar a su plantel de juventud y futbolistas con experiencia internacional o en la liga, con la ala Carolina Pedreira, la meta Patri Arruti, que llega del Alcorcón, o la cierre Ana Cunha, ex del Melilla.

Después de un claro triunfo (2-9) en la Copa Galicia ante el Bembrive, el bando marinense debutará en casa el sábado (17.00 horas) ante el Roldán con las pilas cargadas. “En la pretemporada hemos competido bien contra rivales difíciles, pero hemos tenido lesiones y las jugadoras brasileñas, Lysa y Mayara, llegaron hace una semana. Afrontamos el inicio de liga bien sin el equipo todo conjuntado, pero estamos bien”, explicó Ramiro Díaz, técnico del Marín Futsal, que adelantó cómo serán las líneas maestras del equipo.

“Somos uno de los equipos más jóvenes y a partir de ahí, poco a poco, ir jugando de tú a tú contra todos. Al principio no será fácil, al ser un equipo en construcción, pero siendo competitivos intentaremos el objetivo de mantenernos”, indicó.

Una situación que dista mucho de la que vive actualmente el Poio Pescamar, en busca de repetir play-off por el título, tras una temporada histórica en la que las conserveras perdieron un solo partido de liga regular.

No obstante, el equipo de A Seca comienza un nuevo curso con una de las salidas más difíciles, visitando al campeón Burela (sábado, 18.30 horas) tras varios retoques en su plantilla, después de las bajas de Luci Gómez y Dani Sousa y las llegadas de Ale de Paz y Karina “Pelé”. Pese a los cambios, la idea de Luis López-Tulla para el Poio es prácticamente la misma.

“Hay aspectos del equipo que no cambian venga quien venga, porque no dependen de la calidad o el talento. En cuanto a modelo de juego, hemos hecho alguna cosa diferente pero queríamos ponernos rápido al punto en el que estábamos el año pasado con la gente nueva y desde ahí partiremos hacia cosas nuevas. Lo que éramos, lo que la gente vio, no cambia, porque es algo nuestro”, matizó el entrenador del cuadro conservero, que quiere seguir viendo a su equipo en la pelea por ganar campeonatos.

“La temporada pasada fue una y lo que tenemos que hacer es luchar por los títulos, por un camino o por otro. Igual este año la liga es peor porque sumas menos puntos pero puedes optar por más títulos. El año pasado fue muy bueno, no solo a nivel del Poio sino de historia de la liga. Esperemos tener una temporada muy buena y con tranquilidad”, aseguró.