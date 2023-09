El puente de O Burgo sirvió ayer como escenario de excepción para la presentación oficial del primer equipo del Cisne, que lució sus mejores galas ante su público días antes de su estreno liguero, previsto para este sábado a las 18.30 horas en casa ante el Unión Financiera Oviedo.

Un debut que también marca el regreso de Javier Fernández “Jabato” a los mandos de la primera plantilla tras una aventura en Asobal en la que el cuadro pontevedrés estuvo dirigido por el también manchego Javier Márquez.

En ese aspecto, el entrenador del Cisne destacó, en declaraciones a FARO, la buena labor realizada en las semanas previas al debut liguero, primero con Marcos Otero al frente y después con él.

“Está claro que se nos hizo un poco largo a todos el periodo de pretemporada. Lo que nos gusta es competir y estamos todos con ganas, aunque yo he estado fuera con la Selección. El trabajo ha sido muy bueno pero la nota final de la pretemporada hay que ponerla con los primeros partidos. Hasta que no pasen un par de jornadas no sabremos cómo hemos llegado”, valora Fernández, tras un periodo estival marcado por el oro logrado con la selección española en el Campeonato del Mundo juvenil junto a los cisneístas Carlos Ocaña y Alberto Delgado.

Con el debut liguero en mente, el Cisne regresa a una División de Honor Plata que regresa a su configuración original, con un solo grupo de competición, La nueva categoría, ya comprimida, incluye rivales de muchísimo nivel, pero el técnico del bando pontevedrés no se aventura a decir si el cambio beneficiará o no a los suyos.

“No se sabe realmente. Creo que este formato prima más la regularidad que el otro. Hemos visto con otros formatos que la liga se rompe al no arrastrarse los puntos y las victorias contra equipos de abajo no servían. Y viceversa. Aquí, la liga está muy igualada”, valoró.

En esa línea, el técnico manchego no quiso adelantar acontecimientos con respecto al derbi provincial que tendrá lugar en la segunda jornada ante el Valinox Novás, otro de los candidatos de la categoría a pelear por todo.

“Para el partido contra el Novás aún nos queda una semana. Primero tenemos al Unión Financiera, al que ya nos hemos enfrentado en pretemporada y sabemos que han construido un gran bloque. Nos va a poner las cosas muy difíciles”, admitía Jabato con respecto a la escuadra ovetense, liderada por jugadores con experiencia internacional como Carlos Ruesga y Gonzalo Carou, además de gente con experiencia en la categoría, en el caso del extremo Raúl Blanco y el pivote ex cisneísta Emiliano Franceschetti.

Precisamente, uno de los dos refuerzos que ha hecho el Cisne esta temporada es para cubrir la baja del jugador italo-argentino con la llegada de Rubén Etayo, procedente del Balonmano Zamora. Se trata de la única incorporación del equipo junto a la del extremo Alberto Delgado, procedente del Gáldar de Primera Nacional y campeón mundial juvenil a las órdenes del propio Jabato.

“Rubén no deja de ser un pivote con mucho que dar. Viene de hacer una campaña muy buena en Zamora y se adapta al perfil que buscábamos, diferente a los de Román y Conde, que sumará minutos allí. A Alberto lo seguíamos desde hace tiempo. Obviamente se va Carlos [Álvarez] y son perfiles diferentes, pero es un chico que nos puede aportar muchas cosas a todos los niveles. Tenemos muchas esperanzas en él pero hay que ir paso a paso”, afirmó Fernández.

Pese a los cambios de personal con respecto a la temporada pasada, Jabato aseguró que las señas de identidad del equipo sobre la pista se mantendrán intactas, con un balonmano ultrarrápido.

“Realmente, no entiendo el balonmano de otra forma. De transiciones rápidas, ritmo alto, defensas activas y robar bolas. Es lo que hemos jugado estos años y nos ha dado éxito. Vamos a seguir en esa línea”, especificó el técnico del Cisne.