Tras el partido, el técnico del Pontevedra, Yago Iglesias, habló de forma positiva del desempeño ofrecido por sus pupilos en la primera parte, en contraposición con un segundo tiempo en el que el filial del Real Valladolid obró el empate y tuvo cerca la victoria.

“Evidentemente, no me gusta el empate, sobre todo después de la primera parte. Creo que el equipo ha salido muy bien y hemos llevado el plan de partido a la perfección ante un muy buen equipo, un aspirante a pelear por todo esta temporada. El equipo ha estado a un nivel muy alto en la primera parte. Perdonas las que generas y en la segunda parte el rival da un paso adelante para empatar y te va pudiendo la ansiedad por no perder lo conseguido. El gol que recibimos es en una jugada aislada. Hay que ver lo positivo del punto fuera de casa. No estamos contentos, pero hay que seguir trabajando”, destacó Iglesias, que apeló a que el equipo debe mantener el nivel de la primera parte durante los 90 minutos de partido.

Con respecto al gol, el entrenador de Ribeira lo tenía claro. “En la segunda parte, el rival da un paso adelante. Dejan cuatro jugadores descolgados y a partir de ahí nos transitaban para atacar la última línea. El gol viene de una recuperación y de una pérdida nuestra. A lo largo del partido, esas situaciones las estábamos resolviendo bien”, explicó.

“Hay que hacer una valoración del equipo en su totalidad, no solo a nivel individual en esa jugada. Al igual que en la segunda parte de la temporada pasada, creo que el Pontevedra hizo méritos para llevarse hoy los tres puntos pero no ha podido ser porque el fútbol es así”, añadió Iglesias en su balance.

Preguntado por las señas de identidad del equipo hasta ahora, el míster granate se quedó satisfecho con la parte ofensiva.

“Creo que hemos generado muchas ocasiones en los dos partidos y el equipo tiene las ideas para conseguir hacer gol. Generamos mucho, marcamos poco. Eso es la consecución de todo el trabajo colectivo. Siempre se apunta a la individualidad, pero tenemos que centrarnos en lo colectivo. Siempre que generemos, podemos estar más tranquilos”, matizó.

Respecto a la sustitución de Jaichenco tras entrar en el primer tiempo, Iglesias hizo referencia a la situación de partido.

“El cambio es hombre por hombre, dentro del plan que teníamos. Al poquito de marcar el gol, le sacan la tarjeta. El principal atributo del Valladolid es jugar por bandas y al tener tarjeta, tenía que medir bien cuando meter el pie o no. Al final, ha jugado 50 minutos a un nivel muy alto y tienes que tomar decisiones por el colectivo”, concluyó.