Pinchazo granate en el tramo final (1-1)

Segunda jornada de liga y el primer triunfo del año continúa eludiendo al Pontevedra CF, que no pudo pasar del empate en los anexos al Estadio José Zorrilla ante el filial del Real Valladolid. Los de Yago Iglesias lograron adelantarse por mediación de Dalisson, con un zurdazo desde la frontal a la media hora de partido, pero el cuadro granate fue incapaz de sellar la victoria en el tramo final y los pucelanos lograron colocar las tablas en el marcador.

El bando lerezano completó una gran primera mitad en tierras pucelanas pero tras el paso por los vestuarios sería dominado por el Real Valladolid Promesas y al final el resultado terminó con un justo empate. Fue un partido de contrastes con dos partes bien diferenciadas que en cierta medida retrataron a ambos conjuntos, capaces de jugar un gran fútbol pero también incapaces de mantener a resguardo lo conseguido.

La primera gallega llegó ya en el minuto uno en una internada con tiro cruzado de Rufo que sale fuera por muy poco. En el minuto siete de partido, se produjo otra ocasión importante en un disparo de Yelko Pino dentro del área, pero no llegó a disparar bien porque lo estorbaron. La pelota le cayó a Rufo, que tampoco pudo conectar bien el remate pese a estar en boca de gol.

Después, los locales lograron cerrar mejor y la calma duró poco, cuando una internada por la izquierda de Álex Gonzáleaz hasta líena de fondo termina con un peligroso pase atrás y tras varios remates de los atacantes y chut final de Samu Mayo, con la pelota finalmente en el córner. A la salida de este saque de esquina Rufo de cabeza rozó el poste. Y casi de seguido en el 28, centro chut de Zabaleta que se envenena y obliga a Picón a sacarla a la esquina porque se colaba por la escuadra del primer palo. A la media hora llegó el gol gallego, en un balón que le cae a Dalisson fuera del área en la frontal. Su latigazo, con mucho efecto, superó a Pablo Picón.

Tras el gol siguió el Pontevedra achuchando sin descanso y Álex González se internó por la izquierda y su peligroso disparo lo rechaza la zaga para que Rufo dispare sin consecuencias. Y sin pausa en el 39 se vio un buen disparo de Zabaleta fuera por poco. No pasaba ni un minuto cuando los locales se estiraron por primera vez con una una clarísma. Internada en una contra aislada por la banda izquierda que termina con un disparo que saca Edu Sousa con una gran estirada y la pelota le queda muerta a un Salzar que a boca jarro y con la grada cantando el gol, no consigue la diana porque llega milagrosamente el portero para taponar el disparo evitando un empate cantado. Fue una parada espectacular.

Poco más tarde, el Pontevedra pudo marcar en jugada por banda derecha con centro al área donde Yelko falló otro gol cantado, que el portero sacó con el pie. En el descuento, volvió el Pontevedra, con un Álex González que se va solo y a pesar de tenerlo todo a favor la estrella en el muñeco.

El segundo tiempo fue completamente diferente. Ahora, le tocaría dominar por completo a un Real Valladolid Promesas que ya avisó en el 54 con un disparo de Moreno. Replicó el Pontevedra con un centro desde la derecha y remate alto de Jaichenco desde buena posición, pero los pucelanos tenían mayor control, siguieron atacando y dos seguidas bastantes claras con centros desde la banda que no terminaron en nada por poco. En el 70, llegaría el empate tras un error y un mano a mano con disparo cruzado de Dani Fernández.

Dos minutos después, Dani Fernández pudo hacer el segundo local pero se le fue fuera por poco y era el local Koke tras centro cerrado desde la derecha Yago Paredes no llega de milagro. A cinco del final, los granates tuvieron una buena contra que no supieron finalizar, pero un un minuto más tarde un disparo lejano de Álex González lo ataja bien el portero. Dos minutos después, un Valladolid volcado se encontró de nuevo con un Edu Sousa salvador. Tras ese momento, las tablas en el marcador acabaron siendo definitivas.