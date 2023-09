No fue el debut soñado por Yago Iglesias. El entrenador del Pontevedra confesó que “me da mucha pena perder, pero sobre todo ante nuestra afición y con el ambiente que hubo. La gente que vivo a Pasarón estuvo con el equipo, sobre todo en la segunda parte”.

Para el técnico granate, “el resumen del partido es que en la primera parte no estuvimos atinados, no estuvimos en ningún momento cómodos, ni bien posicionados para poder atacar esa estructura defensiva de Torrelavega, ni tampoco para poder parar los contragolpes de ellos cuando no éramos capaces de finalizar jugada. En la segunda parte creo que se ve una imagen totalmente distinta, pero es un querer y no un poder”.

Iglesias reconoció que no le gustó las facilidades que dio el equipo en defensa. “Al final, en el cómputo total del partido, tiran dos veces a portería y marcan dos goles. Esta situación ya la vivimos a lo largo de la pretemporada, en ciertos partidos. Nosotros al final generamos, pero ya yendo por detrás en el marcador. Cualquiera podría decir que en el momento en que se ajuste el equipo en la parcela ofensiva vamos a marcar goles, pero evidentemente lo que no quiero es que el rival me llegue pocas veces, pero tenga tanto bagaje ofensivo. Quiero hacer goles, pero también quiero que no nos marquen, o que un día como hoy (por ayer), que a lo mejor no estás acertado, pues meter una de las muchas que tengas, pero que no te metan ninguna”, reflexionó.

El míster se mostró positivo al recordar que, “evidentemente, estamos todavía empezando, en construcción, tenemos 8 jugadores nuevos, la pretemporada nos sirve para asentar una serie de bases, pero es la propia competición, cuando hay tres puntos de por medio, lo que realmente va a hacer que el equipo crezca. Esta categoría no va a ser nada fácil, lo he dicho desde que llegué, hay buenos equipos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Vamos a tener que crecer cada semana, porque nos vamos a encotrar muchos partidos así, también nos vamos a encontrar partidos en los que el rival va a venir a jugarnos de tú a tú, por lo tanto, tenemos que tener cuantas más herramientas mejor y en el menor tiempo posible”.

Iglesias lamentó especialmente los problemas físicos del equipo, empezando por Borja Domínguez, que se retiró lesionado y que “es una mala noticia, por las sensaciones que tiene creemos que va a ser algo complicado”.Y explicó que Rufo llegó con unas pequeñas molestias en el gemelo, “igual que tuvo Toño Calvo, que no formó parte de la convocatoria”.