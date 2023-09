El estreno granate más ilusionante

A pocas horas del debut en liga del Pontevedra CF, el entrenador del conjunto granate, Yago Iglesias, destacó en la previa del partido del domingo ante la Gimnástica de Torrelavega (Pasarón, 19.00 horas) la ocasión especial que representa el inicio de esta nueva era del equipo que dirige.

“El propio grupo y el cuerpo técnico estábamos deseando que llegase la semana de competición y por fin. Aún por encima, estrenándonos en la categoría jugando en casa, en un campo que está en perfectas condiciones, que en algún momento habíamos comentado que el club había hecho un esfuerzo enorme en cambiar el terreno de juego y se dan todos los condicionantes para estar ilusionados y desear que llegue el domingo ya”, explicó Iglesias.

El técnico del cuadro lerezano confirmó además que contará en principio con todos sus efectivos disponibles. “Tenemos a Toño Calvo con unas pequeñas molestias. Ha estado a lo largo de la semana entrenando aparte, pero hasta mañana, que es el último entrenamiento de la semana, no sabemos si contaremos con él o no. La previsión es que estén todos y hasta mañana que haremos la convocatoria de partido, están todos citados y ya veremos si contamos con él o no”, aseguró.

En cuanto a las capacidades del rival, una Gimnástica de Torrelavega que viaja a Pasarón tras finalizar el pasado curso en la zona media del grupo en Segunda Federación, Iglesias tiene clara la filosofía que vertebra al oponente de los granates este domingo.

“El año pasado fue uno de los equipos revelación, desde mi punto de vista, junto con el Oviedo Vetusta. En este caso, la Gimnástica de Torrelavega es un claro ejemplo de los proyectos de continuidad. Esos clubs que mantienen no solo cuerpo técnico sino gran número de jugadores, que ya venían de una temporada, la anterior al ascenso a Segunda Federación, la temporada pasada, pues todos juntos”, valoró el entrenador de Palmeira.

Yago Iglesias también hizo referencia al cierre de la primera plantilla, en un último día de mercado que, salvo sorpresa, no altera la planificación del Pontevedra.

“Tenemos ese filial en Tercera que nos permite gastar o malgastar esas fichas sub-23. Yo lo vengo diciendo desde el primer día, nosotros no tenemos cinco o seis jugadores sub-23, sino que tenemos 20 sub-23 en el filial de los que estamos tirando también en pretemporada y que son fundamentales. Que a lo largo del día de hoy aparece un perfil, primero tiene que ser sub-23 y que encaje, pues se valoraría, pero no lo estamos buscando. Esa es la realidad”, explicó.