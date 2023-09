“Me hacía mucha ilusión venir a un club histórico como el Pontevedra”

Después de una temporada complicada en Primera Federación, el Pontevedra ha optado por un lavado de cara en su nuevo proyecto, con el objetivo de estar cuanto antes en la lucha por regresar al tercer peldaño del fútbol español. En esa ecuación, una de las llegadas clave para el equipo que dirige Yago Iglesias es la de Toño Calvo (Madrid, 1997), que llega tras una temporada en el Estepona de Segunda Federación para compartir el medio campo granate con Samu Mayo, Yelko Pino o Borja Domínguez, tras la marcha de Álex Masogo, Javi Robles y Miguel Román.

–Junto a jugadores como Dálisson, Charly, Barbeiro, Samu Mayo, Chiqui o Eneko Zabaleta, es una de las caras nuevas de este Pontevedra. ¿Cómo se gestó su llegada?

–Al final, en el verano de un futbolista, tienes que estar pendiente del móvil día sí, día también. Justo estaba a punto de comprometerme con un equipo cuando recibí la llamada de Edu Sousa, que me dijo que me iban a llamar del Pontevedra. En cuestión de unos minutos, estaba hablando con Charles, me explicó un poco el proyecto, la idea que tenían, y después hablé con Roberto [Feáns]. A la mañana siguiente, estaba firmando ya el contrato. Se desarrolló todo muy rápido porque un proyecto y un club histórico como es el Pontevedra, con la trayectoria que tiene, me hacía mucha ilusión y había poco que pensar.

–Al ser un equipo recién llegado de Primera Federación, ¿le resultó más atractivo el proyecto del Pontevedra que otras opciones?

–Todos sabemos que aquellos equipos que pierden la categoría la quieren recuperar rápidamente. Lógicamente, el objetivo del Pontevedra es el que es y eso, para los jugadores, es un atractivo importante.

–Lleva ya un tiempo a las órdenes de Yago Iglesias, un entrenador que se caracteriza por equipos que quieren llevar la iniciativa en los partidos. ¿Cómo está encajando en sus planteamientos? ¿Qué le parece el rumbo que quiere darle al equipo?

–No lo conocía antes de venir y la verdad es que ha sido una sorpresa. Tiene una metodología de juego muy propia y estamos en ese proceso de que nos está convenciendo a todos los jugadores. Pero ha sido una sorpresa para bien y estoy muy contento con la pretemporada que estamos haciendo, con la idea del míster y ver que, al final, haciendo las cosas que él nos pide, las cosas salen. Sorprendido, contento y agradecido de estar con Yago.

–Más allá de la parte táctica, ¿qué podemos esperar del Pontevedra pasado mañana en su debut en liga contra la Gimnástica?

–Es el primer partido de liga, en Pasarón, con el césped nuevo, delante de nuestra afición, en el día uno del nuevo proyecto… al final, el Pontevedra va a salir a ganar. Es lo que nos está transmitiendo el míster y lo que queremos transmitir nosotros a todo aquel que se acerque a Pasarón a vernos.

–Habla del césped nuevo que se ha puesto en Pasarón para esta temporada. ¿Ya han podido probarlo o va a ser una cuestión de última hora?

–No, todavía no hemos podido. Ha sido un trabajo que han estado haciendo a destajo en toda esta última semana. El campo tiene una pinta estupenda y para el domingo va a ser un auténtico tapete.

–En el plano individual, ¿qué objetivos se plantea para este curso con la elástica granate? ¿Minutos, partidos, titularidades, continuidad...?

–Yo soy un jugador muy de equipo. Si se consiguen los objetivos del equipo, al final, también conseguiré los objetivos individuales. Todo lo que sea ayudar al equipo, sentirte bien e importante no solo dentro del campo, sino también en el vestuario. Generar esa confianza con todos los compañeros y que vayamos todos a una yo creo que es lo más importante.