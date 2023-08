Un Mundial con talento pontevedrés

Para una persona vinculada durante toda su vida al baloncesto pontevedrés como Aldara Vázquez, la oportunidad de formar parte de un Campeonato del Mundo era un tren que no podía dejar escapar, tras una carrera ligada durante décadas al Arxil como jugadora y al deporte como fisioterapeuta. Fue la selección de Costa de Marfil, dirigida en los despachos por el histórico ex jugador Anicet Lavodrama y entrenada por el esloveno Dejan Prokic, la que recurrió de nuevo a sus servicios tras causar una gran primera impresión en la preparación que los africanos desarrollaron en Galicia de cara a la cita mundialista.

“Me llamaron para ir a la concentración que organizaron en Baiona y a un torneo que jugaron en Portugal. La colaboración iba a quedarse ahí, pero acabaron muy contentos con mi trabajo y dos semanas después contaron conmigo para ir al Mundial”, recuerda la fisioterapeuta pontevedresa, que califica todo el proceso como “una serie de casualidades que se fueron dando”, ya que los dirigentes del bando costamarfileño contactaron con ella para que se incorporase en un día festivo, en el que ella estaba disponible.

No obstante, Vázquez tenía claro desde el principio que la llamada del equipo para acudir al principal torneo de selecciones de baloncesto fuera de los Juegos Olímpicos era una ocasión demasiado buena como para dejarla escapar, en el marco de una Copa del Mundo en la que la selección africana ubicará inicialmente su base en la capital de Indonesia, Yakarta, donde competirá en el mismo grupo que España, Irán y Brasil.

“Cuando mis padres, mi familia y mi pareja se enteraron, me dijeron que adelante, que era un gran paso que había que dar. Ya no es solo estar en directo en un torneo como este, sino que poder formar parte de un equipo y vivirlo desde dentro. He abierto una puerta que supone una oportunidad bonita y para una mujer, conseguir estar en un Mundial absoluto masculino, es algo muy especial y que no se repite a menudo”, explica, en declaraciones a FARO desde el aeropuerto de Manila. La capital filipina fue la primera parada del equipo en un viaje hacia Indonesia que arrancó en Santiago de Compostela y tuvo una parada en Beirut para disputar un amistoso con la selección de Líbano. Fue desde allí donde viajaron a Filipinas para medirse ante el combinado nacional del país.

Con rivales como la selección que dirige Sergio Scariolo o Brasil, la aventura de Costa de Marfil en el Mundial se antoja complicada, debido también a las ausencias de dos jugadores clave de origen estadounidense y de primer nivel europeo como Matt Costello (Baskonia) y Alex Poythress (Olimpia Milano), que han renunciado a participar en este torneo para descansar.

No obstante, el bloque de jugadores que queda de la primera selección africana en sellar su pase para este torneo intentará dar la campanada, tras finalizar invicta la fase de clasificación, además de lograr la medalla de plata en el AfroCan, un torneo continental de selecciones solo para jugadores que compiten en clubes de África.

“Físicamente es un equipo muy potente y sinceramente creo que podemos dar una sorpresa”, asegura Vázquez, que confía en que la selección de la que forme parte pelee hasta el final por un puesto en las eliminatorias.