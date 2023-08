“Vamos a ser un equipo divertido”

Tras el descenso a Segunda Federación, el Pontevedra afronta un largo proceso de reestructuración en la plantilla de su primer equipo, con el objetivo inmediato de regresar a la división de bronce del fútbol español. La primera pieza de ese nuevo puzle fue la llegada del extremo izquierdo Óscar Castellano “Chiqui” (Mérida, 1997), que desvela a FARO sus primeras semanas como granate a las órdenes de Yago Iglesias tras dos temporadas en el Coruxo, en las que anotó 16 goles en 69 partidos entre Liga y Copa.

–¿Cómo está siendo su adaptación al Pontevedra en estas primeras semanas de trabajo?

–La verdad es que bastante bien. Más o menos conocía la idea de Yago [Iglesias], cómo jugaba. Me estoy adaptando bastante bien.

–¿Y cómo encaja usted en ese planteamiento como jugador?

–Él tiene una idea en la que le gusta mucho tener el balón, que le llegue la pelota rápido a los extremos. Y bueno, yo soy un extremo capaz de ir al espacio. Me gusta mucho venir a recibir, entonces encajo bastante bien en la idea del míster.

–La pretemporada ha avanzado bastante y se han enfrentado a equipos que presumiblemente estarán en ese primer nivel del grupo liguero. ¿Qué sensaciones tiene de los equipos contra los que ha jugado?

–Hay muy buenos equipos en esta categoría. El Compostela se ha reforzado muy bien. Después, el Villalbés, que es un recién ascendido, tiene el bloque del año pasado y eso hace mucho. Sabemos que la liga va a ser muy competitiva.

–A nivel personal, ¿qué objetivos se pone en esta nueva etapa como granate?

–El objetivo del club es, lógicamente, el ascenso. Después de lo del año pasado, el Pontevedra tiene que aspirar a todo y como objetivo grupal, subir. Como objetivo individual, ayudar al equipo en lo todo lo que pueda.

–Entre tantos cambios, salidas y llegadas, ¿cómo se podrían catalogar los puntos fuertes del equipo este año?

–Creo que tenemos un equipo muy, muy bueno. Las bases del equipo del año pasado que se quedaron cuando me llamaron, me inspiró a venir. Yo creo que los fichajes han encajado muy bien en el club y creo que vamos a ser un equipo muy divertido de ver.

–¿Debemos hacer caso a los resultados en pretemporada?

–La pretemporada te puede engañar mucho. He vivido pretemporadas de ganar todo y hasta la jornada 7 no ganar un partido. He vivido pretemporadas en las que no he ganado un partido y a las cinco jornadas íbamos líderes. Al fin, es una toma de contacto. Lo que realmente importa de verdad es la semana que viene, el día 3 de septiembre, y lograr un buen primer resultado.