Cada una de estas mañanas en La Haya, bajo la ducha, mientras sonaba alguna de sus canciones predilectas, Nico Rodríguez se ha derrumbado y recompuesto. “Era mi cura y mi limpieza”, describe. Su padre, Manuel, falleció el 3 de agosto, apenas una semana antes del inicio del Mundial de vela. “No sabía si merecería la pena ir. Se te pasan diez mil cosas por la cabeza. Al final pensé en todo mi equipo, lo que habíamos trabajado, en la ilusión que había... Y en que mi padre me hubiese pedido que tirase para delante y lo diese todo”. Este relato no concluye con un triunfo épico que consuela al auditorio y lo enardece. Es una historia real. Nico, tripulante, y Silvia Más, patrona, han quedado undécimos en 470 mixto, fuera de la medal race. Son Jordi Xammar y Nora Brugman, compañeros y rivales, los que han asegurado la plaza olímpica para España. La pareja catalana se postula también como favorita para ocuparla. La derrota “forma parte del aprendizaje y de la vida”. No resta valor al esfuerzo. Tampoco la muerte concluye al amor, que permanece.

A un ciclo olímpico le sucede otro, con sus mudanzas. Nico conquistó el bronce con Xammar en Tokio en 2021, en un 470 aún dividido por sexos. La reprogramación de la vela provocó divorcios y ayuntamientos. Nico y Silvia Mas galopan “a contrarreloj” desde el inicio de su asociación. Mas tuvo primero que recuperarse de una rotura de cruzado. Nico sufrió un pinzamiento de espalda que lo apartó del último Trofeo Princesa Sofía. “Me infiltraron en la unidad de dolor de Fátima, pero fue inviable”. Las protusiones discales se añaden a sus desgastados codos: “Es algo con lo que tendré que bailar el resto de mi vida. El deporte de élite no es sano. Pero sarna con gusto no pica”. Tanta lesión ha retrasado su preparación con respecto a los demás candidatos nacionales y extranjeros. Con todo, han plantado cara desde el inicio. En el Europeo, en mayo, quedaron novenos; Xammar y Brugman, quintos. En este Mundial, el proel vigués y su patrona se mantuvieron incluso por delante, entre los cinco primeros, hasta la fatídica jornada del miércoles, que los descabalgó. “Todavía no hemos tenido tiempo de analizar todo con calma. Se cometieron ciertos errores”, avanza Nico. Una penalización en la salida de la primera manga, una pelea con la embarcación brasileña que los arrastró a mitad de flota en la segunda, una mala salida y una estrategia defectuosa en la tercera... Remontaron alguno de esos contratiempos y se quedaron a solo un punto de la medal race, en la que hubieran entrado con opciones matemáticas de podio. “Se hubiera tenido que dar una carambola”, matiza. Nico construye un discurso optimista sobre la asunción de los pecados: “La flota está muy apretada. Tener un mal día se paga caro. Si somos capaces de solucionar algunas cositas, las ganancias serán grandes. El potencial del equipo está. Hemos demostrado que podemos estar a la altura. Es cierto que el último día hemos fallado. Puede pasar. Es deporte. Para ganar una vez hay que perder muchas.. El año que viene es realmente cuando nos lo vamos a jugar todo. Creo que podemos estar orgullosos del campeonato, aunque hayamos fallado el último día. Hay que asumir la derrota como parte del proceso”. El sistema de clasificación olímpico genera emociones cambiantes, con sus alianzas y sus competencias. Los barcos se conjugan en el equipo nacional para asegurar la plaza. No siempre la disfruta quien la ha conquistado. El comité de selección de la Federación Española decidirá y publicará en breve sus criterios. “Obviamente a nivel moral están mejor que nosotros”, asume Nico sobre Xammar y Brugman. “Es una realidad que hay que asumir. En caso de que todo esté muy ajustado, esto contará. Para representar a España en unos Juegos hay que conseguir medallas en Mundiales y Europeos. Es el objetivo que nos tenemos que marcar en 2024. Tenemos que demostrarlo con trabajo, ganas e ilusión”. Nico regresó ayer a Vigo. Al ansia de hogar habitual en alguien que “duerme fuera de casa más de 200 noches al año” se suma la fragilidad del momento: “No han sido las dos semanas más sencillas. Me acordé obviamente de la situación todos los días; de mi hermano, que es lo mejor que me ha dejado la vida”. El recuerdo paterno será otro motor en las batallas que aguardan. Dedicará septiembre a entrenar en Marsella, campo de regatas de los Juegos de París.Después, tras algunas semanas dedicadas a la preparación física, arrancará ese “gran esprint de noviembre a abril”: selectivo, Mundial en Palma, Princesa Sofía... “Mi cabeza solo se plantea 2024. Luego ya veremos. Tengo una familia. Habrá que valorar muchas circunstancias personales. Me sentaré y veré qué me pide mi cuerpo”. Esta es una historia real. No se puede garantizar el éxito. Sí que se vaciará en el intento. Con Juegos o sin ellos, cuando todo termine, podrá sostenerse la mirada en el espejo. Y sabrá que Manuel habría estado orgulloso. Plata para Xammar y Brugman La medalla de plata en la clase 470 Mixta, lograda por Jordi Xammar y Nora Brugman, junto a las cuatro clases por país ya clasificadas para París 2024 y otras cuatro en posición de clasificación, es el balance del equipo español al término de la séptima jornada del Mundial de Clases Olímpicas que se disputa en aguas de La Haya. Las cuatro clases ya clasificadas son: 470 Mixto, Nacra17, 49er.FX (femenino) y el 49er. donde, además, Diego Botín y Florían Trittel lucharán hoy por medalla en la medal race. Jordi Xammar, de 29 años, y Nora Brugman, de 31, sin opciones a la medalla de oro, se han centrado a defender su posición. “Sabíamos que este era un día clave, quizás el más importante de este año. Teníamos a muchos rivales cerca, pero estábamos convencidos de que lo íbamos a conseguir. Tenemos ganas de más”, indicó Jordi Xammar. Tamara Echegoyen afronta hoy la medal race en 49er FX junto a Paula Barceló desde la novena posición.