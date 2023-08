El Partido Popular de Pontevedra ha trasladado a los dirigentes locales la necesidad de que “se agilicen los trámites” para que la mujer policía que tiene la posibilidad de ser árbitra de Primera División Femenina “sepa, de una vez por todas, si el Concello de Pontevedra le concede la compatibilidad con su trabajo de funcionaria municipal”, alega Pepa Pardo, número dos de la formación local.

En este aspecto, después de que la solicitud se presentase el pasado mes de junio, Pardo comentó que se trata de “un asunto urgente porque debía decidirse con carácter previo al mes de septiembre. Se retira para completarlo con un informe jurídico complementario que debía estar sobre la mesa a la mayor brevedad posible para que, en agosto, se pudiese celebrar un pleno para resolver definitivamente sobre la concesión o no de la compatibilidad”.

Adicionalmente, el PP ha presentado un escrito la semana pasada en el que se insiste en la importancia de agilizar los trámites y en el que se pregunta si se ha realizado el informe jurídico al que se comprometió el BNG en el primer pleno del mandato, tras la retirada del asunto del orden del día. Los populares solicitan también que se les traslade para poder valorarlo.

“Si para conceder esa compatibilidad era necesario una modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo, no entiendo por qué la concejala de Personal no trasladó al resto de grupos esta problemática. Tampoco comprendo que haya esperado al pleno para retirarlo del orden del día y solicitar un informe jurídico complementario que no quisieron solicitar en el momento de la comisión”, ha recordado.

“La pasividad del Ayuntamiento de Pontevedra cuando de los derechos profesionales de las mujeres se trata nos deja alucinados. Esto no se puede consentir”, aseguró finalmente Pardo.

Por parte del Concello, aseguran que se informará del curso del procedimiento cuando haya nuevas consideraciones al respecto.