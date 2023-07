Vuelta al trabajo del Pontevedra con 28 futbolistas

Primer entrenamiento de la era Yago Iglesias en el Pontevedra CF. El equipo granate comenzó ayer oficialmente la pretemporada con una sesión en el campo de hierba sintética Manolo Barreiro II en la que participaron un total de 28 futbolistas, entre los 16 con ficha del primer equipo, los 10 con ficha del filial (incluidos Víctor Casais y Valentín Jaichenco, aunque estarán en la dinámica del conjunto sénior en el día a día) y los dos con ficha del Juvenil. Destacaron dos ausencias: la de Libasse Gueye, con el que la entidad está negociando la rescisión de su contrato, y la de Eneko Zabaleta, con permiso para incorporarse más tarde por su mudanza desde La Palma.

Así, sobre el césped estuvieron los porteros Edu Sousa y Manu Vizoso, los defensas Ángel Bastos, Churre, Mario Gómez, Hermelo y Garay, los centrocampistas Borja Domínguez, Yelko Pino, Samu Mayo y Toño Calvo y los atacantes Álex González, Rufo, Charly, Chiqui y Barbeiro. Del filial, además del delantero Casais y el extremo Valen, participarán en esta pretemporada los porteros Víctor Arosa y Carlos Pereira, los defensas Iker Arango, Sergio Fernández y Sergio Abal, el centrocampista Mario y los atacantes Padín y Pedro, además de los extremos juveniles Jairo López y David Marqués.

Ahora mismo en el césped de Pasarón no se puede jugar. Estamos viendo si se cambia o no.

Actualmente, el Pontevedra tiene una ficha sénior libre y así se va a quedar por el momento. Yago Iglesias y Charles explicaron que antes de cubrirla quieren analizar el rendimiento de la plantilla para valorar si es necesario algún refuerzo o si se puede destinar a un futbolista diferencial. “Tenemos muchos jugadores que se pueden adaptar a diferentes posiciones. Dejamos esa ficha por si creemos, dentro de una semana o dos, que es necesario reforzar algo o si puede llegar algo de nivel”, explicó el técnico, a lo que el director deportivo añadió que “a ver lo que nos da el mercado. Seguramente la vamos a usar, pero hay que ir con calma porque es una sola” y recordó que “el objetivo del club es mirar más a la cantera”. También apuntó que, salvo la de Gueye, “por ahora no se prevén más salidas”.

Ningún partido en Pasarón este verano

Tal y como explicó Yago Iglesias, esta primera semana será sobre todo de toma de contacto “después de casi dos meses parados”, con cuatro entrenamientos (hasta el sábado), y a partir de la semana que viene “empezaremos a perfilar ideas de lo que queremos que sea más reconocible del equipo a nivel táctico”, y se disputará el primer partido amistoso. “En la tercera semana ya nos metemos de lleno en la pretemporada, tanto por entrenamientos como por jugar un mínimo de dos partidos por semana”, explicó el técnico.

De momento, el Pontevedra ha planificado cuatro partidos de preparación este verano y ninguno se disputará en Pasarón. Charles explicó que “ahora mismo en el césped no se puede jugar. Estamos viendo si se cambia o no. Si no se juega aquí es por eso. Nos encantaría jugar aquí, nuestro trofeo nos encantaría jugarlo aquí”. El director deportivo aclaró que se decida lo que se decida sobre la hierba del campo de O Burgo, “llegaríamos a tiempo” al inicio de la competición liguera; “antes de que empiece la liga lo tendremos listo”, aseguró.

Tras la primera sesión, Yago Iglesias comentó que “las sensaciones son buenas, los primeros días siempre hay mucha motivación” y destacó que la plantilla cuenta con “jugadores de muy alto nivel, una buena base para la nueva temporada”.