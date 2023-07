Relevo en la meta granate: Edu Sousa vuelve y Vizoso sube al primer equipo

La secretaría técnica del Pontevedra sigue dando pasos en la confección de la primera plantilla del año que viene, tras confirmar este sábado la cuarta incorporación consecutiva al equipo en cuatro días con la llegada del portero tudense Edu Sousa, procedente del Deportivo, que regresa a Pasarón después de dos años fuera del cuadro lerezano para ocupar la portería que dejan desierta Pablo Cacharrón, Álvaro Cortés y Viktor Nikolov. Supone un total relevo en la portería granate, ya que el segundo meta será Manu Vizoso, que sube del filial.

Sousa, de 31 años, se suma así a los fichajes del extremo Chiqui, ex del Coruxo, el delantero Carlos López, que llega del Zamora, y el lateral Eneko Zabaleta, que al igual que el portero afronta su segunda etapa de granate.

Formado en la cantera del Deportivo, Edu Sousa dejó el Pontevedra inicialmente tras una etapa de ocho años en el club: tres en Tercera y cinco en Segunda B. Después de una primera temporada a la sombra del redondelano Sergio Lloves, no soltó la titularidad hasta su marcha en el verano de 2021, cuando se incorporó al Talavera. Hasta ese momento, disputó más de 250 partidos oficiales con la elástica granate, capitaneando el equipo hasta su despedida tras la temporada 2019-2020.

En el curso que acaba de rematar, el portero de Tui únicamente disputó tres partidos de liga al completo con el Deportivo, protagonizando uno de los momentos de la temporada del cuadro dirigido por Rubén de la Barrera al tener que jugar durante media hora tras la agresión y expulsión del guardameta titular, Ian Mackay, a un jugador del Castellón en la eliminatoria de semifinales de ascenso a Segunda División.

Ahora, de vuelta en Pontevedra cuatro años después, competirá por el puesto de titular con uno de los canteranos más prolíficos del equipo lerezano, el portero morracense Manu Vizoso, que viene de cuajar grandes temporadas tanto en el Pontevedra B que ascendió a Tercera como en el Juvenil que compitió en División de Honor hace dos cursos.

Además del regreso de Sousa, el Pontevedra anunció que hasta 12 jugadores del pasado curso no seguirán en el club: Álvaro Cortés, Samu Araujo, Miguel Román, Brais Abelenda, Gonzalo Bueno, Pablo Cacharrón, Alberto Rubio, Martín Diz, Derik, Diego Seoane, Javi Robles y Viktor Nikolov, al que todavía le restaba un año de contrato. Estas ausencias se suman a otras ya confirmadas como la de David Soto, que fichó por el Compostela; Álex Masogo, Charles (retirada) y Jon Bakero, que rescindió su contrato para incorporarse al Slavia Sofía búlgaro.

De este modo, son 13 los futbolistas que, por ahora, se incorporarán al Pontevedra 2023-2024: Edu Sousa y Manu Vizoso en portería; Luis Martínez y Churre en la parte central de la defensa; Eneko Zabaleta y Ángel Bastos como laterales; Borja Domínguez y Yelko Pino en el medio campo; Chiqui, Álex González y Oier Calvillo como extremos y Rufo y Carlos López en la punta de ataque.

Queda por confirmar si Libasse Guèye, jugador senegalés que protagonizó una espantada en Navidades y no regresó al equipo hasta marzo, formará parte o no de la rotación, al no figurar en la lista de bajas ni confirmarse oficialmente su renovación. Lo mismo ocurre con el extremo Valen y el delantero Víctor Casais, que alternaron minutos con el primer equipo y el filial.

Brais Abelenda ficha por la Ponferradina

El máximo goleador del Pontevedra la pasada temporada, el atacante Brais Abelenda, ha sido confirmado como nueva incorporación de la Sociedad Deportiva Ponferradina para la próxima temporada. El jugador de 27 años, nacido en Val do Dubra, disputó 67 partidos oficiales en dos temporadas como granate, en las que anotó una decena de goles en liga en cada una de ellas. En Copa del Rey, también sumó dos dianas, ambas en la victoria por 1 a 3 ante el Manresa, en la primera ronda del año pasado. Ahora, Abelenda, que además de jugar en el Pontevedra ha pasado por equipos como el Racing de Ferrol o el Compostela, se une a la disciplina de una Ponferradina que aspira a regresar cuanto antes a Segunda División tras no poder evitar el descenso el año pasado. En el conjunto leonés, compartirá ataque con otro histórico granate como el veterano delantero Yuri de Souza.