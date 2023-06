El Pontevedra se podría someter a una ampliación de capital antes de un año

La junta extraordinaria de accionistas del Pontevedra Club de Fútbol estuvo protagonizada este miércoles por la aprobación por mayoría de delegar en el Consejo de Administración de la entidad granate la posibilidad de que, en el plazo de un año, se ponga en marcha una futura ampliación de capital.

Este proceso, que en ningún caso podría superar la mitad del capital social actual del club –747.198,90 euros– llega en medio de una guerra abierta entre la accionista mayoritaria y actual presidenta, Lupe Murillo, y el sector opositor a su gestión, representado por José Luis Tilve, que posee un paquete accionarial cercano al 35% del total, previamente en propiedad de Nino Mirón. Después de que en la anterior junta ordinaria de accionistas (celebrada en diciembre) para aprobar las cuentas de la temporada 2020-21, Murillo maniobrase para expulsar a Tilve de uno de los tres asientos que proporcionalmente correspondía a este grupo, esta posible ampliación de capital busca ir un paso más allá en la futura configuración accionarial del club granate.

La delegación en el Consejo para que este pueda abordar en el futuro la ampliación del capital del Pontevedra salió adelante con los votos a favor de Murillo y los accionistas afines a su gestión, con un 64,83% de síes. En contra, como en el resto de ocasiones, votó Tilve, con un 35,17% de las acciones. Únicamente se abstuvo un accionista, Enrique Peña, que contaba con solo seis acciones.

No obstante, más allá del trámite que suponía la aprobación de este proceso, la sesión extraordinaria se convirtió en un toma y daca continuo entre la presidenta del club, flanqueada por el consejero encargado del área económica, Enrique Mariño, y Tilve, que se encontraba esta vez en la bancada de los accionistas.

Fue el propio Mariño el que comenzó la intervención del Consejo de Administración, desglosando la evolución de la deuda que tiene el Pontevedra desde que Lupe Murillo asumió la presidencia en 2014, con una amortización de 281.937,35 euros de deuda hasta la temporada 2021-2022. En ese sentido, argumentó que “el club está en déficit, pero no quiere decir que no deje de pagar”.

Más adelante, el consejero argumentó que, ante la negativa de los bancos a aceptar como garantía los trofeos del club, la entidad optó por recurrir a los préstamos que Alfonso García López, S.A., empresa fundadora de Pescamar, que llegaban “a tipo de interés cero, sin comisión de apertura y sin contra garantías adicionales”.

A continuación, tanto Mariño como Murillo criticaron que el sector opositor interpusiese una demanda al Pontevedra y a su presidenta el pasado mes de noviembre para que cesasen este tipo de operaciones crediticias, apoyada en un supuesto temor a que Pescamar pudiese capitalizar esos préstamos en acciones.

“Estos señores vienen aquí a poner demandas. Lo que realmente buscan es que el Pontevedra desaparezca. No nos queda otra solución que solicitar esta delegación en el Consejo y estudiar cómo se puede hacer esta operación, el importe, la forma, la cuantía, los plazos”, valoró Mariño, básicamente calificando la ampliación de capital como una contramedida a las demandas realizadas por los opositores a la actual gestión. En esa línea, Tilve replicó que Mariño “tergiversaba los conceptos jurídicos” de la demanda, interpuesta, según él, “por una accionista” y no por las empresas a las que él representaba.

“Esta demanda se interpuso contra mí, además de contra el Pontevedra CF, porque pretenden decir que yo soy desleal por buscar préstamos a tipo cero y sin garantías de la empresa que dirijo. Hay una sentencia que les tumba todo y han recurrido porque siguen pensando que van a ganar. Su única finalidad en este Consejo es que no quieren que paguemos al día y que no paguemos la deuda del concurso”, argumentó Murillo, que calificó de “escandalosa” la posición de los opositores a su gestión.

“El Pontevedra no se va a hundir gracias a ustedes. Seguiré haciendo los préstamos mientras así lo considere oportuno, porque en mi Consejo, estos señores no pueden avalar. No hay ningún consejero capacitado o que quiera avalar préstamos del club. No hay otra alternativa que no sea la ampliación de capital”, sentenció la presidenta del club granate, que aseguró que será parte activa en el proceso a través de las empresas que dirige.

La temporada 21-22 supuso 236.000 euros de pérdidas

El Consejo de Administración del Pontevedra Club de Fútbol dio cuenta este miércoles del balance contable anual de la entidad durante la temporada 2021-2022, la del ascenso a Primera Federación, en una junta de accionistas cargada de tensión por los enfrentamientos en su seno. En ellas, se reflejaron para ese curso futbolístico unos ingresos totales de 1.441.196,85 euros, un 3,4% más que la temporada anterior, y unos gastos de 1.677.367,36 euros, un 15,98% más que en la 2020-2021.

En definitiva, las cuentas se saldaron con unas pérdidas de 236.170,91 euros, en el segundo ejercicio consecutivo en rojo aprobado por los accionistas del Pontevedra, después de que en la temporada 2020-21 se terminara con un balance de 53.602 euros de pérdidas. Por otro lado, la columna referida a los activos del club, que incluyen trofeos, merchandising, deudas de terceros con el club y el propio saldo en cuenta, se sitúa al término de la campaña 2021-2022, en 1.828.438,72 euros.

En el pasivo, se pudo apreciar como los fondos propios del club sufrieron, según Enrique Mariño, una “merma importante” debido a la pérdida sufrida en el ejercicio, así como un notable aumento en la deuda con Alfonso García López, S.A., que pasa de los 194.904,55 euros de la temporada 2020-2021 a los 679.917,06 euros de la 2021-22, en un incremento interanual de un 248,85%. Tras el desglose de los números, se procedió a la votación, que contó con un 64.83% de los votos a favor y un 35,17% de los votos en contra.