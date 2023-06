Yago Iglesias, nuevo entrenador granate: “Para mí, es volver a casa”

En un notable contraste con respecto a temporadas anteriores, el Pontevedra CF ha optado en este curso 2023-2024 que empieza por cerrar cuanto antes el puesto de primer entrenador, con el ribeirense Yago Iglesias como elegido para acometer el segundo ascenso del equipo a Primera Federación en los últimos tres años.

Iglesias, que llega tras dos temporadas en el Zamora, ya estuvo anteriormente entre los candidatos a ocupar el banquillo granate, cuando su periplo de cinco años en el Compostela le puso en el mapa del fútbol gallego. Tras su presentación oficial ayer como entrenador, asume el reto del Pontevedra con las mejores intenciones.

“Para mí, es un orgullo y un placer estar aquí. Quiero darle las gracias al club, a su presidenta y a Charles, primero por haber pensado en mí y por haber dado ese paso adelante en contar conmigo. Para mí es volver a casa”, reconoció el nuevo técnico del club lerezano.

Aunque su acuerdo es por solo un curso, Iglesias ve en el Pontevedra un club en el que desarrollar un proyecto a corto y medio plazo. “Nuestra intención, por lo menos la mía, es estar muchos años en el club. Esto es un proyecto que yo veo de crecimiento mutuo. Crecer de la mano del Pontevedra y ojalá a final de temporada se cumplan todos los objetivos”, aseguró el ribeirense.

Al respecto de la lucha que el Pontevedra va a emprender con el objetivo del ascenso, el entrenador natural de Ribeira afronta ese reto con convicción.“Evidentemente, sabemos la exigencia que es. Estuve en el club hace catorce años, si en aquel momento me hubiesen dicho que iba a entrar al primer equipo, me asustaría. Catorce años después, siempre los retos de este calibre son ilusionantes, pero miedo para nada. Todo lo contrario. La palabra es ilusión y vamos a poner mucho trabajo”, explicó.

Otra de las cuestiones clave que se planteó al nuevo preparador granate fue la posibilidad de que su llegada fuese un acicate para aumentar las posibilidades de que el Pontevedra retenga a Brais Abelenda un año más, ante la notable cantidad de ofertas de categorías superiores que posee el jugador de Val do Dubra, dirigido por Iglesias durante tres años seguidos en el Compostela. “No he hablado todavía con ningún jugador. He esperado a la presentación y los pasos hay que darlos de la forma correcta. Lo primero es formalizar la llegada y a partir de ahí, trabajar en buscar el resto de efectivos que ayuden a los que tienen contrato”, afirmó.

En cuanto a la planificación de la plantilla, reconoció que el proyecto está todavía en su fase inicial. “Entenderéis que estoy aquí primero presentándome. Sabemos cuál es la idea y la intención del club con esos jugadores que tienen contrato. Queremos conocer la casa desde ese prisma. Buscaremos o continuaremos con lo que consideramos que el club ya tiene y que nos puede ayudar a afrontar el ilusionante reto de la temporada por delante”, valoró.

Un equipo “propositivo” Al perfilar las futuras líneas maestras del juego del equipo granate, Iglesias lo tiene muy claro. “Los principios generales de mi idea es que me gustaría que el Pontevedra fuese un equipo valiente, propositivo, que sale a ganar todos los partidos. En una palabra, un equipo ganador. Si algo llevo por bandera es que cada partido tiene tres puntos y hay que salir a por ellos”, valoró.

Charles, ilusionado con ser parte de la secretaría técnica

La presentación de Yago Iglesias como entrenador del Pontevedra sirvió también como introducción pública a la nueva función que Charles Dias desempeña en la entidad granate tras su retirada. Desde entonces, el exjugador hispano-brasileño forma parte de la secretaría técnica del club, trabajando en la confección de la primera plantilla para el curso 2023-2024, el primero en el que no se vestirá de corto tras 20 años de carrera profesional.

“He terminado una etapa. Empiezo otra y ojalá me vaya tan bien como me fue de jugador. Terminó la liga y me metí de lleno con las personas que estaban arriba, conociendo cómo trabajaba el club. Es un trabajo complicado, que requiere más horas, pero voy a poner todo de mí para que salga bien y este club vaya para arriba”, reconocía el icono granate, al borde de las lágrimas de emoción.

El máximo goleador histórico del Pontevedra concluyó su intervención deseando la mejor de las suertes a Yago Iglesias en su andadura. “Quiero darle la bienvenida. Su alegría será la nuestra y ojalá consigamos el ascenso a Primera Federación”.

El club aunará la dirección del primer equipo y el filial

El descenso del Pontevedra a Segunda Federación y la promoción del filial a Tercera Federación ha precipitado que el club lerezano, inmerso en una profunda reformulación de su estructura técnica, abogue por juntar en la medida de lo posible la dirección deportiva del primer equipo con la de su satélite.

“Estamos en formación, en proceso. Queremos acelerar los plazos, pero somos los que somos. Habrá más incorporaciones a los staffs, pero probablemente haremos una unificación de los staffs de la cantera con los del primer equipo y encontrar algún puesto que tenga conexión con los dos ámbitos. Estamos diseñando ahora mismo eso. Cuál va a ser la nueva secretaría técnica”, adelantó la presidenta del club, Lupe Murillo, que aseguró que tienen que ser más personas las que tomen las decisiones en ese área para “poder tener más trabajo de campo que nos permita tomar mejores decisiones”. Por otro lado, anunció que Jesús Ramos continuará una temporada más en el club, asumiendo también la dirección deportiva de la cantera.