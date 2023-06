“Hay que estar deportivamente por encima del presupuesto que tenemos”

Tras una segunda temporada en la élite tumultuosa por las lesiones y con un presupuesto de los más ajustados de la categoría, el Cisne afronta a partir de este verano una nueva aventura en la siempre difícil División de Honor Plata, donde son varios los contendientes que realizan cada año un despliegue económico grande para tener opciones de jugar en la élite el siguiente curso. El club pontevedrés, lejos de esas cifras, aspira, según su presidente, a estar arriba con la mezcla de juventud y veteranía que les ha funcionado hasta ahora.

–¿Qué balance hace el Cisne de su segunda temporada en Asobal?

–Es evidente que no nos pudimos mantener, que era el objetivo principal, pero hay que valorar un poco todo. Cómo ha competido el equipo, los puntos que hemos hecho, las circunstancias sobre todo a nivel de lesiones a lo largo del año. Ha sido fundamental en la parte deportiva las lesiones de un jugador. Nosotros con Gabriel Cavalcanti, que ha jugado 13 partidos de 30, en esos 13 partidos hemos hecho 11 puntos. En los otros 17, hemos hecho cuatro. Era el jugador que en esos partidos que se pierden por 4, 3, 2 o 1, acabas ganando. Su fractura de nariz coincidió con un mes de seis partidos. La baja de Calvo fue también importante, pero el equipo ha estado francamente bien y hemos competido en todos los partidos, dando buena imagen siempre.

–Se avecinan también cambios en las estructuras de las ligas, con una Asobal profesional y una División de Honor Plata con un solo grupo.

–Es una reflexión que tenemos desde el descenso, que es que se ha aprobado una liga profesional y quizá el club no está preparado para estar ahí, con las obligaciones que pueden derivarse de formar parte de esa competición. De alguna manera, no hay mal que por bien no venga y no sufrir en carne propia esos cambios y ver cómo afecta a otros equipos similares a nosotros y estar un poco más preparados en caso de si ascendemos, qué podemos hacer y cómo podemos actuar. Por otro lado, hay que felicitar al Concello por poner en el pabellón los LED y los marcadores, que eran necesarios para esa categoría.

–Se han confirmado ya varios movimientos en el primer equipo, con las renovaciones de Furtado, Franzini o Calvo. ¿Se puede pensar que el Cisne tiene el cartel de favorito al ascenso este año en Plata?

–Principalmente, el equipo que se hace es, primero, para mantenerse. Hemos tenido bajas muy importantes, de jugadores que podrían ser clave, y los vamos a sustituir con gente joven, de nuestra cantera y otros que vienen de fuera. El objetivo es estar entre los cinco primeros. Al venir de Asobal, te ponen de favorito, pero milagros hay pocos. Hay clubs como Burgos o Alicante, Málaga, Antequera, Ibiza... Va a estar muy complicado y nosotros tenemos nuestras limitaciones.

–¿Cómo se afronta entonces esa desventaja?

Somos un club de cantera. Cuando hay crisis en el balonmano español, los clubes de cantera como nosotros suben y cuando vuelve el dinero, bajan. Tenemos que intentar hacer esa mezcla de equipo joven con dos o tres veteranos de fuera más nuestra gente de toda la vida. Suponemos que nuestro presupuesto va a estar por mitad de tabla pero deportivamente hay que hacer el esfuerzo de estar por encima del presupuesto que tenemos.

–Hace unos días, se confirmó la noticia de que el Cisne impulsará un nuevo equipo femenino. ¿El público lo demandaba? ¿Hay hueco para el balonmano femenino en Pontevedra?

–Desde la desaparición del Enxoval, ha habido equipos que lo han intentado, pero no con demasiada continuidad. Si no tienes generaciones que se intercalen unas con otras, no hay consolidación. Nuestra idea es empezar desde abajo, con benjamines, y ver un poco cómo se va desarrollando. El equipo alevín ya lo hay con once niñas. Cogimos un poco el compromiso con el alcalde de tener un equipo femenino, pero ahora, con 11 equipos en total, tenemos un gran problema con las horas de pista, porque tiene que haber las suficientes pistas para entrenar con calidad. A ver si podemos darle a nuestros equipos las pistas que necesitan.