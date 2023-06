A Xunqueira, central del basket premini

Con la temporada del baloncesto de base federado en su recta final, el CAB Pontevedra impulsa en el Pavillón de A Xunqueira la primera edición de su Xuntanza Preminibasket, donde más de 220 jugadores y jugadoras de la generación de 2013 (10 años) participarán en partidos no competitivos representando a sus delegaciones autonómicas (A Coruña, Arousa, Ferrol, Lugo, Ourense, Santiago y Vigo) durante toda la jornada de este sábado. Además, también estarán presentes dos selecciones, masculina y femenina, de la generación siguiente, con los nacidos en 2014.En su presentación, el director deportivo del club pontevedrés, Ramón Santos, y el director técnico de la Federación Galega de Baloncesto (Fegaba), Darío Méndez, destacaron la vertiente lúdica de la cita y la posibilidad de que los más pequeños y pequeñas se desenvuelvan y jueguen con gente distinta a la que lo suelen hacer durante todo el año. Allí, jugarán partidos en los que sí habrá arbitraje, pero no contarán con marcadores ni tanteo.El representante de la Fegaba aprovechó la ocasión para felicitar al CAB Pontevedra por sus diez años de historia, poniendo en valor los 22 equipos que ahora conforman su estructura y la labor didáctica que desempeñan para fomentar la práctica del baloncesto.Por otra parte, Santos indicó que, de manera paralela a esta concentración, voluntarios del club desarrollarán una recogida de alimentos no perecederos destinados a abastecer el Banco de Alimentos de Pontevedra. Además, voluntarios de la Fundación Juan XXIII llevarán a cabo una recogida de libros para su entidad.