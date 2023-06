El Poio Pescamar, al asalto de Burela

Motivación total en el Poio Pescamar para el partido de esta tarde contra el Burela (pabellón de Vista Alegre, 17.00 horas), en el que necesita ganar para seguir vivo en el play off por el título de liga, forzando el encuentro de desempate que se disputaría el martes, 13 de junio, en el pabellón de A Seca a las 20.00 horas. Después de haber perdido en la ida de las semifinales, disputada el pasado sábado en terreno poiense (1-3), a las chicas de López-Tulla solo les vale ganar.

Por si acaso, para darles un extra de motivación, alrededor de 100 aficionados conserveros se desplazarán hasta Burela, recordando el gran movimiento que hace 10 años hicieron hasta Rubí (Barcelona) para remontar la eliminatoria que dio al club el ascenso a la Primera División. “Confiamos en que el espíritu de Rubí vuelva a señalar el camino”, apuntan desde la entidad.

El técnico reconoce que la derrota fue dura sobre todo porque se produjo en casa y contaban con que el factor pista fuera “un punto importante”, pero apunta que, “a medida que avanzaba la semana, las sensaciones fueron bastante buenas y tenemos muchas ganas de jugar el segundo partido”. El Poio Pescamar ha trabajado “corrigiendo detalles sobre el partido anterior”, aunque el míster considera que “a estas alturas de temporada sobran un poco los entrenos y hay que ir a por los partidos”.

Sobre las sensaciones del pasado sábado, López-Tulla explicó que “tenía la sensación de que podía cambiar algo con respecto a la liga por el hecho de que fuera un partido de play off, por esa experiencia que pueden tener ellas, pero una vez que has pasado el primer partido, el segundo va a ser similar”.

El entrenador rojillo destacó que “los dos equipos creo que no tienen mucho más margen para subir mucho más el nivel, creo que estamos ambos en un buen momento, y la única diferencia es lo que hemos trabajado durante la semana y que intentaremos cambiar de un partido a otro”. En este sentido, apunta que “estamos trabajando sobre el último partido de liga regular y el del play off, pero creo que va a ser un partido bastante diferente”.

López-Tulla no cree que el apartado físico vaya a ser determinante. “Es verdad que el Burela tiene una plantilla algo más corta, pero sus jugadoras están acostumbradas a jugar una serie de minutos y a las rotaciones. También por el perfil de equipo que es, suele tener mucho el balón en los partidos y entiendo que desgasta menos. Quizá llegado a una prórroga se puede notar un poco más, pero en los 40 minutos creo que no es algo determinante; se puede notar más de cara a un tercer partido porque hay menos días de recuperación, pero ahora, con una semana normal de por medio, no tengo la sensación de que vay a ser algo muy diferencial”, expresó el técnico.

Los derbis en Vista Alegre dejan un bagaje de 8 victorias para las lucenses y dos empates. Así, al reto del Poio de seguir vivo en el play off se une el de ganar por primera vez en su historia en Burela.