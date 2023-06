La derrota por 1-3 en el primer partido de la semifinal por el título de liga no deja margen de error para el Poio Pescamar en su visita al feudo del Pescados Rubén Burela, que puede asegurarse con una victoria este sábado (Pavillón de Vista Alegre,17.00 horas) su pase a la final por el campeonato liguero.

No obstante, el entrenador del conjunto conservero, Luis López-Tulla, se mostró satisfecho en su valoración del primer encuentro de la serie, en el sentido de que su equipo estuvo de tú a tú con el oponente durante todo el encuentro. “El partido fue como teníamos en la cabeza, no en todo, pero sí en esa idea central de que ellas tienen la pelota y tú no. Defensivamente, vivimos una sensación de control, ante un equipo que hace muchos goles. La gran mejora que tenemos que hacer es en la parte ofensiva”, consideró el técnico madrileño tras el choque.

En ese aspecto, la receta, según el entrenador, está en ser más protagonistas en la faceta ofensiva y goleadora. “Necesitamos tener más ataques, intentar que sean más largos y acercarnos más a su portería. Finalizar un poco más a balón parado. Ese es un poco el debe que le puedo poner a mi equipo”, explicó.

Con respecto a los detalles que decidieron el partido, con ese 1-2 anotado por Dany tras un error defensivo de la portera Sandra Buzón, el preparador rojillo lo tiene claro.

“Tienes que estar bien cerca de la portería. Tanto tus ataques como tus defensas ahí, como esos errores que tuvimos, los pagas. Es una experiencia que cogimos. Esun playoff y son momentos importantes, pero es experiencia que nos llevamos a la mochila y confianza porque estamos haciendo un año muy bueno y aún queda un partido más, no estamos fuera”.