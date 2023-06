Pasarón despide a una leyenda

Entre los invitados al encuentro estaban varios jugadores que se enfundaron la elástica granate en el último año que el equipo jugó en Segunda División, el primero del propio Charles en Pasarón. Se trata de José Luis Capdevila, Carlos Padín, Joaquín Gómez “Xaco”, Fede Bahón, Alejandro Vázquez y Moncho, miembro del cuerpo técnico en las últimas temporadas del jugador de Belém en Pontevedra.

Junto a ellos, jugó en el bando lerezano uno de los históricos socios de Charles, su primo Yuri de Souza, con el que compartió delantera durante tres cursos (2005-06, 2006-07 y 2008-09). Completó la partida granate el técnico Javi Gracia, que dirigió a Charles en tres equipos diferentes: Pontevedra (2006-07, 2007-08), Almería (2012-13) y Málaga (2015-16). Además, también estuvo presente Igor de Souza, hermano de Yuri y primo de Charles, pero no se vistió de corto para la ocasión por una lesión de gravedad.

Por el bando celtista, saltaron al césped de Pasarón jugadores como Mario Bermejo, Pablo Couñago o Fidalgo, además de varios exgranates como Alberto Campillo, Pedro Vázquez, Adrián Mouriño o Jonathan Aspas. También formó parte del partido el doctor Cota, que ejerció como portero en varios equipos de la Tercera gallega antes de emprender una carrera que le llevó a formar parte y dirigir los servicios médicos del Celta y de la selección española.

Este partido homenaje puso un broche especial a la carrera profesional como futbolista de Charles Dias, que eligió regresar a Pontevedra en el verano de 2020 tras siete temporadas en equipos de la élite como el Celta, el Málaga o el Eibar.

En esa segunda etapa con la elástica granate, Dias disputó en tres categorías diferentes (Segunda B, Segunda Federación y Primera Federación) 91 partidos, en los que anotó 30 goles y logró un ascenso y un descenso, además de ser el máximo goleador, con 19 dianas, de toda la Segunda Federación 2021-2022. Ahora, meses después de anunciar que sería su última temporada en activo, formará parte de la dirección deportiva granate, en un nuevo intento de la entidad de Pasarón de regresar a la categoría de bronce del fútbol español tras una última temporada aciaga.

Charles: “Ver a todos es muy emocionante”

Medio millar de aficionados arroparon a Charles en su despedida de los terrenos de juego, en una jornada que contó con varios excompañeros suyos durante su primera etapa en el Pontevedra. En una entrevista realizada en los prolegómenos del partido, Charles no podía ocultar su emoción al ver a tantos compañeros de sus primeros años como profesional y recordar las vivencias de aquella época. “Estoy muy emocionado, muy feliz de ver a antiguos compañeros míos del Pontevedra y del Celta. Se me ponen los pelos de punta, porque hay gente a la que no veía hace tiempo. Ver a todos aquí es algo emocionante, la verdad”, aseguró el ariete granate.

Con respecto a su futuro con el Pontevedra, el hispano-brasileño lo tiene claro. “Es una nueva vida. Cierro una etapa de jugador y empiezo otra. Ojalá me vaya tan bien ahora como de jugador”, reconocía.

Otro de los protagonistas fue Yuri de Souza, que no quiso perderse la ocasión. “Fueron muchos goles, muchos momentos bonitos, hemos llorado y reído, pero lo más importante era ver disfrutar de nuestro equipo a la gente en Pasarón”, valoró el jugador de la Ponferradina, que lamentó no haber cerrado su etapa en Pontevedra consiguiendo con su primo el ascenso a Segunda para los granates.