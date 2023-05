Javier Márquez se despide del Cisne

Aunque todavía queda un último partido por disputar para acabar la temporada, Javier Márquez se despidió ayer del Cisne, donde no continuará la próxima campaña. “Desgraciadamente no ha podido ser lo que todos queríamos”, lamentó el técnico, en referencia al descenso a la División de Honor Plata. Su predecesor, Jabato, se perfila para volver a dirigir al equipo el próximo curso, aunque desde la entidad no han querido confirmar nada todavía, a la espera de que finalice oficialmente la competición en la Liga Asobal, el próximo sábado en Logroño.

Márquez, que estuvo arropado por el presidente del club, Santiago Picallo; su segundo entrenador, Santi Garrido, así como otros miembros del cuerpo técnico y varios jugadores del equipo pontevedrés, valoró positivamente su experiencia en el Cisne, pero también fue crítico con la temporada que se ha realizado. “No voy a buscar excusas, ha habido lesiones, ha habido aciertos, errores, pero yo creo que teníamos en nuestra mano hacer algo más”, reconoció. Pero el entrenador quiso quedarse con lo positivo, recordando que “hemos sido un equipo capaz de hacer un muy buen balonmano este año. Hemos hecho buenos partidos y quizás el debe que hemos tenido es que no hemos sido todo lo regulares que deberíamos haber sido”. Márquez destacó, además, que “me llevo muchas cosas de Pontevedra y este año para mí ha sido muy bueno en lo personal, en el que he podido disfrutar de mi mayor hobby que es el balonmano. Quiero agradecer al club el haber podido disfrutar este año de la Liga Asobal”. Santiago Picallo, por su parte, quiso destacar el trabajo realizado por el entrenador manchego, señalando que “se ha notado y se va a notar en el futuro, es un excelente profesional. Estamos muy contentos con cómo fue el trabajo que ha realizado durante toda la temporada”. El presidente cisneísta explicó que “las circunstancias, la parte deportiva y la económica, todo lo que genera esta decisión nos obliga también a estar aquí porque queremos desde el club agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros, por el equipo y por nuestros jugadores”. El segundo entrenador, Santi Garrido, quiso aprovechar para dedicar unas bonitas palabras a Márquez, de quien dijo que había aprendido mucho durante toda la temporada no solo en el aspecto deportivo, sino también en el personal. “Es un profesional extraordinario. Me llevo un amigo extraordinario y, sobre todo, un referente en lo deportivo”, afirmó.