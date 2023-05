“Ojalá mañana consiga acabar mi carrera con una victoria”

Charles Dias (Belém, Brasil, 1984) lleva lo mejor que puede los días previos a su retirada como futbolista profesional. “Ya me está costando dormir”, confiesa el exdelantero del Córdoba, Almería, Celta, Málaga y Eibar. Las ha visto de todos los colores y ha vivido episodios de todo tipo, pero ninguno como el que le espera mañana en Pasarón (19.30 horas). El Pontevedra-Deportivo será su último partido como futbolista profesional. Habrá un antes y un después de ese día en la vida del atacante, autor de 204 goles en España, 87 de ellos con la camiseta granate. Una cuenta todavía abierta y que pretende aumentar en su despedida ante el Dépor: “Sería bonito meter un gol en mi último partido y, sobre todo, ganar”.

–¿Cómo se siente a dos días de colgar las botas?

–No sé cómo decirlo… Estoy intentando disfrutar bastante de los entrenamientos esta semana. Ojalá el sábado pueda disfrutar mucho ese partido, que es el último como jugador profesional.

–¿Es más especial aún por tener enfrente al Deportivo?

–Tiene carácter especial, porque es un partido bonito, contra el Dépor. No estamos hablando de cualquier equipo. Estamos hablando del Deportivo de La Coruña. Es un derbi y tengo ganas de disfrutar del partido y que sea una fiesta.

–El Pontevedra, ya descendido, no se juega ningún objetivo clasificatorio más que el de evitar acabar último.

–Sí. Infelizmente pasó lo que pasó, no hemos conseguido mantener la categoría pero es nuestro último partido en casa y queremos ganar por nuestra afición, para darle una alegría. Ojalá termine mi carrera con una victoria, claro.

–Nada de bajar los brazos.

–Un partido contra el Dépor es siempre difícil, da igual dónde esté. Nosotros vamos a afrontarlo con las mayores ilusiones porque, aparte de ser un derbi, jugamos en casa, el campo va a estar lleno y queremos dar una alegría a nuestra gente.

–¿Se imagina marcándole al Deportivo en su despedida?

–Sería muy bonito meter un gol en mi último partido y, sobre todo, ganar. El gol se queda en un segundo plano. Ojalá podamos vencer.

–Deportivamente, las cosas no han salido como esperaba cuando decidió regresar a Pontevedra hace tres años, ¿se arrepiente?

–Para nada. No me arrepiento. Quería terminar mi carrera aquí y así fue. El fútbol es como la vida. Muchas veces quieres que sea de una manera, y hay veces que no lo es, pero he disfrutado mucho estos tres últimos años jugando aquí. El año pasado hemos ascendido y he sido el pichichi. Infelizmente, este año hemos perdido la categoría, pero bueno, yo los tres años he disfrutado mucho. Ojalá mañana consiga acabar mi carrera con una victoria.

–¿Seguirá ligado al Pontevedra?

–La semana que viene vamos a hablar y ya decidiremos lo que va a pasar.

–¿Le gustaría seguir ayudando?

–Es que estamos hablando del Pontevedra. Si he vuelto como futbolista... La situación no es como queríamos pero yo como aficionado y jugador quiero ayudar, claro. La semana que viene vamos a sentarnos y ver lo que podemos hacer.

–¿Se queda a vivir en Pontevedra?

–Sí, sí. Ya tengo casa aquí, mis hijos tienen sus amigos aquí… Como he vivido tantos cambios en mi vida, con los niños, quiero asentarme aquí y así va a ser.

–En 2020, tras siete años seguidos en Primera, quiso volver a Pasarón para competir en Segunda B, ¿es usted el Lucas del Pontevedra?

–Yo he dado el paso primero pero lo de Lucas también es algo muy importante. Ha hecho más o menos lo que he hecho yo, de jugar en Primera y bajar dos categorías. Muy bien por Lucas y muy bien por el Dépor. Ojalá consigan ascender.

–¿Qué tal su relación con él?

–He jugado contra él en Primera, ya hemos hablado y tenemos amigos en común. Ojalá en el play off el Dépor consiga ascender porque es un gran equipo y para nada se merece estar donde está. Su lugar es en Primera División.