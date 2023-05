“No estuvimos a la altura y no dimos la talla como merecía la competición”

A 72 horas del último partido de la temporada y semanas después de consolidarse el descenso del Pontevedra a Segunda Federación, uno de los nombres propios del cuadro granate en las últimas temporadas, Víctor Vázquez “Churre” (Marín, 1989) hace balance de su quinta temporada vistiendo la elástica del conjunto lerezano, en un contexto complicado tras el frustrado regreso del club a la categoría de bronce del fútbol nacional en cuestión de un año.

–¿Cómo valoraría esta temporada?

–Está claro que no cumplimos el objetivo, que la plantilla se da un suspenso a todos. Ahora nos queda el partido del sábado. Intentar dar lo mejor de cada uno y despedir la temporada con una “alegría”, entre comillas.

–En estos casos, en los que los resultados no llegan, siempre suele ponerse la lupa en la faceta defensiva. ¿Han percibido esa crítica durante la temporada? ¿Les ha afectado a la hora de jugar?

–No, está claro que nosotros no estuvimos bien, pero esto es un trabajo de todo el equipo, tanto de los que juegan como los que no juegan y los que lo hacen más arriba o más abajo. Para defender, defendemos todos y para atacar también. No estuvimos bien en facetas ofensivas ni en defensivas. Las cosas son así. No salió bien en ninguna línea y en la defensa tampoco. Es más grupal que individual, como entiendo yo el fútbol.

–¿Qué factor juega en ese suspenso que mencionaba antes el hecho de tener tres entrenadores en una temporada?

–Al final, si no consigues resultados, el máximo perjudicado es el entrenador. Siempre pasa. A lo mejor no es el culpable, pero siempre es así en el fútbol. Cada entrenador trae una idea y creo que el equipo compitió bien, estuvo dentro de los partidos en la mayor parte de ellos. Por ciertos detalles, los resultados no acabaron saliendo y te vas metiendo muy pronto en zonas peligrosas, que al final también influye en el tema mental. Todo el equipo no dio esos pasos que tenía que dar para intentar salir de ahí. Por actitud, no se le puede decir nada. Podemos tener fallos o no hacer las cosas como estaban pensadas, pero luchamos todos los partidos, independientemente del entrenador.

–¿Cómo se vive la sensación de pasar de un año tan bueno en el ascenso a los problemas de esta temporada?

–No estuvimos a la altura y no dimos la talla como merecía la competición. No conseguimos mantener la categoría. Hay que corregir todo lo malo que se hizo este año, que hay bastantes cosas, e intentarle dar la vuelta para estar el año que viene donde corresponde.

–¿Se da por entendido entonces que continúa un año más en el equipo?

–No, no. Yo acabo contrato ahora y tengo que hablar con el club. No sé qué idea tienen ellos tampoco. Aún nos queda esta semana y acabar la temporada. Yo me refería más a club. Un club con la ciudad y la afición que tiene el Pontevedra no se merece estar ahí. Me refería más a eso que al plano individual. No podría decir porque aún no se habló nada. Acabo contrato y nada más.