Señor evita habla sobre su continuidad: “Mi futuro pasa por ganar este partido”

Con el descenso a Segunda Federación ya en el haber del Pontevedra, la última comparecencia pública de Juan Antonio Señor antes del penúltimo partido de liga ante el Badajoz ha servido para arrojar luz acerca del estado del equipo tras el mazazo enorme sufrido el pasado fin de semana en Pasarón, con la confirmación matemática de los peores presagios para los granates.

“Todo el mundo se ha sentido mal por certificar el que no hemos podido conseguir mantener la categoría. Lógicamente hay un proceso en el cual el lunes tratas de quitarle peso y empezar a dar a entender que como profesionales que somos, tenemos que seguir”, explicó el técnico granate acerca del trabajo semanal que ha hecho el primer equipo ya con esta situación clasificatoria.

Al respecto del encuentro en tierras extremeñas, ante un Badajoz que todavía se juega seguir vivo en Primera Federación y que podría descender en caso de derrota, el preparador madrileño no hace concesiones.

“Nos da igual el rival, pero nosotros tenemos que competir profesionalmente y muy dignamente. El guion es darlo todo al final, a pesar de que los estados de ánimo sean diferentes o cuesten un poquito más recuperarlos. Ese es el proceso”, detalló Señor, que no quiso desvelar si dará minutos a los jugadores con menos presencia en el once inicial.

En esa misma línea, el míster granate no ahondó tampoco en si los jugadores que sí han tenido más protagonismo pero arrastran problemas físicos formarán parte del elenco que saltará al campo en Badajoz.

“El lunes, le das a los que han tenido más minutos un trabajo mínimo y a los demás un trabajo mucho más intenso. A partir de ahí, dejas el proceso porque el siguiente entrenamiento es el miércoles, porque jugamos el sábado. Es en ese momento cuando ya se empieza a pensar en el rival. No hay otra lectura más que el hecho de que vamos a ganar ese partido”, sentenció.

Continuidad

Más allá de los dos partidos que restan de temporada, Juan Antonio Señor no quiso aventurarse a decir si seguirá al mando de la nave granate el próximo curso, ni siquiera a la hora de comentar si la renovación está sobre la mesa.

“Mi futuro pasa por ganar este primer partido. Y luego lógicamente intentar ganar el siguiente. Conversar sobre mis posibilidades de seguir o no seguir, ahora no es el momento. Pero lo que sí puedo decir es que en ningún momento me arrepiento de haber venido. Me he sentido muy arropado, muy apoyado. Terminaré esta temporada. Lo que venga después, ya procederá, pero dejándolo todo por mi parte”, valoró el técnico madrileño.

Al analizar cómo el equipo es capaz de trabajar teniendo en cuenta todas las vicisitudes sufridas esta temporada, Señor apeló de nuevo a la profesionalidad del colectivo que dirige.

“El tope de frustración de toda la temporada es alto. Eso es lógico. Cuando unos jugadores trabajan con un entrenador, con otro, con otro... y no ganas, pues lógicamente te frustras. Todo eso hay que vencerlo y hay que mejorar, independientemente de que el rival juega. La base fundamental es que yo tengo un contrato y tengo que finalizarlo con la sensación de habérmelo dejado todo”, explicó el entrenador, poniéndose en este último ejemplo en la perspectiva de los jugadores.