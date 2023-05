Con motivo do Día das Letras Galegas, o Club de Tenis Marín organizou no Pavillón Municipal da Raña a quinta edición da súa Olimpiada de Tenis, na que participaron escolas e clubes de toda a comunidade autónoma, ademais de Portugal. Este evento deportivo, que conta co apoio do Concello de Marín, foi dirixido a nenos e nenas de idades comprendidas entre os 5 e os 14 anos, que foron repartidos por categorías e niveles de xogo en oito pistas de mini-tenis, adecuando a instalación ao nivel e idade dos tenistas.