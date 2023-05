Satisfecho por el empate, pero no mucho porque no le sirve para su objetivo del play off, el entrenador del Unionistas valoró el encuentro como “un partido que ha tenido muchas fases” y en el que al principio “no hemos sabido identificar los movimientos que estaban haciendo; al final de la primera parte, con balón estuvimos más valientes, porque vimos que se podía”.

Dani Ponz destacó que “en la segunda parte no hemos entrado mal, pero el partido estaba en un punto con los dos equipos un poco bloqueados, ha llegado la acción desgraciada del penalti”. Sin embargo, el técnico valoró que “al encajar, nosotros dimos un paso hacia delante. Sabíamos que el empate no nos servía para lo que queríamos y nos tiramos al ataque con más corazón que cabeza”, reconociendo que “un par de errores en salida de balón nos pudieron condenar”.