“Hoy sí que estoy absolutamente hecho polvo y decepcionado y enfadado”. Así comenzó su comparecencia Juan Señor tras el partido de ayer contra Unionistas, reconociendo que “es difícil para mí digerir un trabajo estoico contra un buen rival de arriba, presentar batalla, no darle oportunidades ni ocasiones de gol y que en una jugada puntual, que ya son muchas, ocurre esto y nos empatan. Se queda uno hecho polvo”.

El entrenador del Pontevedra valoró el partido como bueno, el mejor del último mes. “Creo que con la pelota somos un equipo que hacemos, que fabricamos, que nos asociamos bien y sí que ha sido un partido muy serio defensivamente hablando ante un rival que lleva una racha importantísima de partidos sin perder”, comentó Señor, que lamentó que “no hemos sido capaces de tener esa concentración total ante un partido perfecto. El mejor partido del último mes, si no implica resultados, me da igual que nos ganen por 4 o al final. Ese momento puntual que no se explica nadie y es muy complicado trabajar algo así, porque son decisiones de los futbolistas. Me apena que todo el trabajo que se ha hecho se ha echado por tierra”.

El míster señaló que ahora toca “pensar en el siguiente partido, competir dignamente. No he mirado números, no sé si matemáticamente se puede o no, habrá que esperar a mañana (por hoy)”. En este sentido, insistió en que “intentaré por todos los medios que este equipo compita tan fuerte como hoy (por ayer), dignamente, y pedirle a quien tenga que pedirle que este momento puntual no nos castigue como nos ha castigado de nuevo”.

Señor se refirió a esos errores puntuales que están condenando al Pontevedra. “Parece ser que es una asignatura pendiente y no se termina de aprobar”, destacó el entrenador, que insistió en que “actitud sigo pensando que han puesto”. Pero añadió que, si tuviesen que pararse en todos los errores que, como ayer, supusieron encajar gol, “estaríamos señalando continuamente partidos en los que hemos sido penalizados por cuestiones puntuales de un momento de falta de concentración, o falta de contundencia o desajuste que nos ha machacado y nos ha llevado hasta aquí. Hoy (por ayer), cuando teníamos el partido encarrilado, nos ha vuelto a pasar en un saque de banda”.