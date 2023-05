Todo o nada ante el equipo más en forma

Aunque el ambiente a la hora de considerar cada partido como una final ronda al Pontevedra desde hace meses, ha llegado para los granates el momento de la verdad, con un partido ante el Unionistas de Salamanca en casa que ya tiene verdaderos tintes de final. Una derrota hoy (Pasarón, 19.00 horas) del cuadro entrenado por Juan Antonio Señor situaría ya al equipo en la Segunda Federación, después del mazazo recibido en Talavera de la Reina al caer a manos del colista.

No obstante, el técnico granate no pierde la esperanza en conseguir el objetivo, algo que no ha cambiado en absoluto desde su llegada a la entidad lerezana.

“Hemos recibido varios golpes. Nos hemos levantado, afortunadamente, y ellos están absolutamente concienciados de que la victoria es lo único que vale”, explicó en la previa del encuentro.

Pero más allá de las intenciones, el rival que se medirá al Pontevedra llegará pletórico a Pasarón, tras una revolución en los banquillos que le ha llevado a ganar ocho de los diez últimos encuentros y pasar de pelear por la salvación a hacerlo por el play-off de ascenso. En ese sentido, Señor apeló a corregir algunos de los errores para hacer del partido de hoy un encuentro competitivo e intentar que las dudas de sus pupilos desaparezcan.

“Va a hacer falta tener el balón un poquito más, hacer un sacrificio solidario y defensivo, y a su vez inteligente, y hace falta que cambien un poquito las tornas en esas jugadas donde estamos bien colocados pero surge un desajuste y nos penaliza. Lo hemos trabajado esta semana y espero que eso cambie. A partir de ahí, la actitud y la búsqueda de la victoria van a estar ahí como siempre”, indicó el entrenador madrileño.

En su alegato antes del partido más importante de la temporada, el hombre del 12-1 a Malta no dejó de recalcar la imperiosa necesidad del equipo de ser más asertivos en defensa si quieren llevar la iniciativa en un partido de capital importancia como este.

“Se afronta igualando, en intensidad. Es un equipo muy solidario, y partiendo de esa base, el nuestro también lo es. Pero tiene que ser más inteligente en el aspecto defensivo, porque a partir de ahí tenemos fútbol y jugadores”, aseguró Señor.