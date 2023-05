Con el mercado de fichajes del balonmano nacional ya en marcha antes de finalizar la temporada, el internacional júnior Mateo Arias amplió este lunes su contrato con el Cisne por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2025, informó la entidad gallega.

El extremo izquierdo, de 20 años, tenía ofertas de varios clubes de la Liga Asobal pero decidió ampliar su vinculación con la entidad que preside Santi Picallo.

“Desde que llegué al club siempre he tenido el mismo objetivo. He trabajado con la máxima ilusión, aprendiendo de cada uno de mis compañeros y entrenadores. Nunca olvidaré mi primer partido en el Municipal, por eso he decidido renovar mi contrato con la que considero mi casa”, señaló el jugador.

Arias es una de las piezas fundamentales en el sistema de juego del técnico Javier Márquez. Actualmente es el tercer máximo goleador del equipo tras el internacional estadounidense Álex Chan y el extremo derecho Carlos Álvarez.

Su continuidad es el cuarto movimiento relacionado con el club pontevedrés que trasciende de cara a la próxima temporada, junto con las salidas de Carlos Álvarez y Kilian Ramírez hacia el Ademar León y el fichaje del extremo derecho canario del Gáldar e internacional con la selección española júnior Alberto Delgado, que compartirá las alas con el ya renovado Mateo Arias.