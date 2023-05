El golpe emocional y clasificatorio de la derrota del Pontevedra ante el colista era tal que ni el propio Juan Antonio Señor podía ocultarlo en rueda de prensa, después de que su equipo cayese por 4-2, situándose a seis puntos de la salvación con nueve por jugarse.

“El vestuario está bastante afectado. No roto, pero muy afectado. Han trabajado mucho, han sufrido mucho y después de llegar a casi remontar se les ha vuelto a caer el resultado, con el gran esfuerzo que supone llevar un 2-0 en contra. ¿Qué es lo que me gusta de mi equipo? Que tiene esa dignidad profesional de no bajar los brazos nunca”, afirmó el técnico granate en sus primeras palabras tras la derrota, que continúa la racha del Pontevedra sin sumar fuera de casa en 2023.

En su valoración del juego desarrollado en el partido, el entrenador del conjunto lerezano dejó entrever que el Talavera estuvo más atinado en ciertas facetas del juego. “Luego te llegan jugadas en las que siempre arriesgas un poco más, siempre puede haber curiosamente un rechace o un balón dividido y siempre veía a un jugador del Talavera y no a uno nuestro, pero no porque estuviera mal colocado, simplemente en una disputa se produce. Ahí sí que nos ha hecho tener el balón menos de lo que nos hubiera gustado”, argumentó.

No obstante, Señor sí que hizo referencia a la segunda parte como un momento del partido en el que su equipo se ha encontrado más cómodo sobre el césped del Estadio Municipal El Prado.

“Empezamos la segunda parte de otra manera, hemos dominado absolutamente, hemos marcado el primer gol y hemos puesto en muchos problemas al Talavera, hemos conseguido el empate y luego ya ha sido un partido muy abierto, porque a ninguno de los dos nos valía ese resultado. Ellos han estado más acertados que nosotros y nos quedamos con esa sensación.”, consideró el preparador madrileño.

Al respecto de la situación clasificatoria del Pontevedra, Señor calificó la coyuntura como muy complicada para los intereses de su equipo. “Ahora mismo, el Talavera tiene un punto menos que nosotros. Sin embargo, tenía alguna opción ganando este partido. Nosotros también tenemos, que tenemos un punto más, alguna opción ganando pero indudablemente depende de los resultados que me comentáis, la cosa se pone muy complicada. Está muy claro que los dos equipos tienen que ganar los tres partidos y esperar otros resultados”, indicó.