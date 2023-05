El colista se ceba con el Pontevedra

Debacle del Pontevedra en el feudo del colista, a pesar de una reacción en el segundo periodo que permitió soñar a los granates con la remontada. Y es que dos dianas de Brais Abelenda pusieron un momentáneo 2-.2 tras un horrible primer tiempo de los de Señor, pero en el tramo final del encuentro el local Escudero redondeaba su histórico partido, cuatro dianas para él, desmembrando a un Pontevedra blandísimo atrás, desquiciado, perdido y yendo de cabeza al descenso.

Comenzó el encuentro con un Talavera más dominador, llegando al área con algunos centros y córners hasta que a los siete minutos, la primera clara de los locales llegaba en un saque de esquina que Sito Riera ponía en la cabeza de Buenacasa, cuyo remate picado lo sacaba casi sobre la línea Cacharrón en una intervención sensacional. Esa jugada pareció despertar a los de Juan Señor, con una primera llegada de Álex González por su perfil zurdo, con centro peligroso que acabó solventando la defensa cerámica. Pero no fue sino un chispazo aislado en una dinámica preocupante de superioridad clara del Talavera. Tras varias jugadas de peligro erradas, en la siguiente ya no perdonaron los de Pedro Díaz.

En una contra muy veloz llevada por Souleymane, filtraba un pase perfecto sobre el desmarque de Escudero y el atacante local cruzaba por raso a las redes superando a Cacharrón. Los blanquiazules estaban siendo muy superiores a un Pontevedra inexplicablemente plano donde sólo Álex González ponía al menos el coraje requerido por la situación.

Pero al borde del descanso, nuevo mazazo en la enésima pérdida de pelota del Pontevedra en ataque. Sacaba la pelota con maestría Morante, dejando a varios rivales atrás y habilitando la carrera de Álvaro Juan por la diestra del ataque local -donde tuvo una autopista durante todo el primer acto- para que el siete blanquiazul llegara solo, pudiera pensar qué hacer y centrar al segundo palo donde Escudero, llegando en solitario, se lanzaba en plancha para cabecear a las mallas el merecido dos a cero. Descanso y sensaciones más que preocupantes en los de Señor, superados de principio a fin por el colista de la tabla.

Salió el Pontevedra con ganas de revertir la situación tras el descanso con un doble cambio, pero el Talavera no tardaba en sacar una contra peligrosa, cómo no, entre Álvaro Juan y Escudero pero que esta vez no encontró remate final.

Yelko Pino y Charles le ponían muchas ganas, forzando una llegada al área con centro de Brais sin rematador. A los ocho minutos lo que pudo llegar fue el tres a cero en una jugada de ataque local con remate de Morante que no se acabó de perder con línea de fondo.

Pero a los once minutos llegaba la inyección de esperanza en forma de dos a uno. Yelko Pino rompía líneas con verticalidad, filtraba un pase raso a la entrada de Brais Abelenda y el mediapunta cruzaba por raso ante Biel Ribas el gol de las ilusiones lerezanas. El Pontevedra adelantaba líneas y en las contras la volvía a tener Álvaro Juan en el mano a mano, evitado esta vez por Pablo Cacharrón con una parada sensacional.

Muy clara la oportunidad granate a diez del noventa, y es que el equipo no se rendía. Álex entraba muy bien por su banda y cedía a Brais Abelenda para que su disparo raso desde el vértice del área fuese al lateral de la red. Al minuto, el centro de Borja desde el otro perfil lo embocaba Brais Abelenda desde cerca para poner el dos a dos. Había esperanzas.

Pero el equipo se difuminó en defensa y dos minutos después no perdonaba Rodri Escudero, hat-trick en un remate desde cerca a centro desde la derecha. En un arranque de coraje se buscó el 3-3 y en una caída de Bastos pudo haber penalti, pero la enésima jugada a placer de los talaveranos en ataque entrando por la derecha con centro raso la remataba de nuevo Escudero a las mallas desde la frontal de área chica y sin oposición, en el 92. El ridículo, mayúsculo, quedaba más que sentenciado.