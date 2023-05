El Pontevedra, sin margen de error

Sumar por primera vez fuera de casa en lo que va de año es el principal objetivo hoy (Estadio Municipal del Prado, 12.00 horas) del Pontevedra en su visita al colista, el Talavera de la Reina. El cuadro granate necesita de un triunfo para seguir una semana más con vida en la pelea por la salvación, en la que Ceuta y Badajoz cierran el pozo con tres puntos de ventaja sobre los granates, seguidos por un San Sebastián de los Reyes que tiene el agua al cuello tras su derrota en Pasarón.

Enfrente tendrá a un bando manchego que afronta el partido como si fuese una final, ya que una derrota eliminaría prácticamente cualquier situación matemática de permanencia si los equipos anteriormente mencionados puntúan.

Por suerte para el Pontevedra, el ataque granate contará con todos sus efectivos para hacer más mella en la mermada defensa del rival, que tiene a solo un lateral sano y tendrá que modificar todo su esquema para paliar la ofensiva de los de Pasarón, caracterizada muchas veces por las internadas del capitán Álex González, desde el flanco izquierdo, o de Ángel Bastos si juega en su vertiente más adelantada.

Quien no estará disponible para el partido será el central Luis Martínez, que pese a contar con protagonismo en el tramo medio de la temporada, con la llegada de Señor cayó en la rotación por varios problemas físicos y dejó paso de nuevo a la dupla Soto-Churre, que es la que acumula la mayoría de minutos en la zaga. Tampoco formarán parte de la expedición Martín Diz y Valentín Jaichenco, descartados por el cuerpo técnico.

Primera Federación. 35ª Jornada 12.00h. Estadio:iEstadio Municipal del Prado CF TALAVERA PONTEVEDRA Reguera Álex González Bastos Gallardo Álvaro Juan Miguel Román Cacharrón Biel Ribas Morante Churre Charles Buenacasa Yelko Pino Rodri Soto Ramos Borja Domínguez Zanelli Perdi Brais Abelenda Araújo Sangaré Entrenador Pedro Díaz Entrenador Juan Antonio Señor Banquillo Rabanillo (p.s.), Gallardo, Etxaburu, Neyder Lozano, Mayorga, Rementería, Delorenzi, Faye, Sito Riera y Mohammed. Banquillo Cortés (p.s.), Derik Osede, Masogo, Alberto Rubio, Guèye, Rufo, Gonzalo Bueno, Javi Robles y Víctor Casais. Árbitro:iIzurtzun Artolai(comité navarro)

No obstante, aún teniendo en cuenta el aliciente de las bajas en el equipo local –que perdió 2-7 ante el Castilla en la última jornada– el cuadro granate no se confía y menos lo hace su entrenador. “El Talavera compite muy bien. Aunque haya jugadores lesionados, juegas si compites con el rival. Ellos, con un margen escasísimo, nosotros con un poco más de margen, pero no cambia la película nada”, argumentó Señor en los prolegómenos del partido.

En cuanto al rendimiento de su propio equipo, el entrenador del Pontevedra volvió a apelar al compromiso y la actitud del grupo como principal motivo de peso para luchar la victoria, pero tiene claro que el partido se decidirá por detalles y sus pupilos solo tienen en mente los tres puntos.

“El Pontevedra puede ganar a cualquier rival. Otra cosa es manejar situaciones o gestionar momentos de temporada en los cuales unos tienen más necesidades que otros y nosotros o ganamos, o ganamos y este partido no va a ser de otra manera”, indicó el técnico.