Señor: “Nosotros, o ganamos o ganamos, no va a ser de otra manera”

El Pontevedra afronta mañana un partido más en su lucha, todavía viva, por mantener la categoría en su primer año en Primera Federación tras el reajuste de las categorías semiprofesionales del fútbol nacional. En esta ocasión, le espera el Talavera, que prácticamente puede decir adiós a la salvación con una derrota a manos de los granates.

En ese sentido, el técnico del cuadro lerezano, Juan Antonio Señor, calificó este partido como el más difícil de todos, por la situación clasificatoria que atraviesan ambos bandos.“Yo desde el lunes les he dicho que es el partido más difícil de todos, pero no son palabras. Son que uno inconscientemente mira y te enfrentas a un rival que está por debajo de ti en la tabla. No puedes nunca ver donde está el rival, sino respetarle, considerarle y jugar tus bazas, que afortunadamente tengo muchos efectivos y me da mucha rabia tener que dejar fuera de este viaje a más de uno”, consideró el entrenador del Pontevedra.

A la hora de analizar al rival, que afronta el partido con ausencias importantes en defensa, el líder del banquillo granate alabó el espíritu competitivo del colista y tiene claras las intenciones de su equipo para llevarse los tres puntos, especialmente en el aspecto mental.

“Cada plantilla se confecciona de una manera, cada momento de la temporada lo afrontas con una serie de efectivos que están bien. Ojalá se recupere la gente que se ha caído. El Talavera compite muy bien. Aunque haya jugadores lesionados, juegas si compites con el rival. Ellos, con un margen escasísimo, nosotros con un poco más de margen, pero no cambia la película nada. Vamos a poner todo de nuestra parte basándonos en que hay que respetar al rival y ganar desde el momento en el que sales, estando muy juntos y siendo equipo por encima de todo”, valoró.

Por otro lado, Señor se mostró muy satisfecho con la representación de aficionados granates que llenará el bus fletado gratuitamente por el club a Talavera, que saldrá a las tres de la madrugada del día de partido. “A mí me alegra cuando he escuchado esa noticia que vamos a tener los colores del Hai que Roelo, yo estoy feliz porque sé que en el momento que marquemos un gol o con la victoria en el pitido final va a ser apoyado por ellos y compartido con ellos, o como representación de los que se quedan aquí y nos seguirán”, aseguró.

Bajas e incógnitas

Con respecto a las ausencias que se pueden dar en el partido de esta jornada, Señor hizo especial referencia a que contará con prácticamente todos sus efectivos, a excepción de un Luis Martínez del que no se vislumbra un plazo corto de recuperación tras sufrir un esguince de rodilla.

“En principio no está previsto que viaje Luis, pero preferiría pensar en los que van y en los que he decidido”, afirmó el míster granate en cuanto a la baja del central riojano.

El hombre del 12-1 a Malta tampoco quiso entrar a valor uno de los interrogantes sin solución hasta el momento de la temporada, que es la aportación –o falta de ella– de Gonzalo Bueno, que ha disputado un total de cero minutos con la camiseta granate desde su llegada al club en el mes de febrero, pese a no contar con ninguna lesión de gravedad o noticiosa.

A ese respecto y a las dudas que existen sobre el estado de forma física del atacante uruguayo, Señor ha optado por el silencio. “No procede esa palabra. Yo solamente voy a hablar del partido”, concluyó.

Más allá de Bueno, el Pontevedra podrá contar en tierras manchegas con todo el despliegue ofensivo disponible, incluido Brais Abelenda, que salió sin problemas del golpe recibido ante el Sanse el pasado fin de semana en Pasarón.