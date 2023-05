“Si disfrutas haciendo lo que te gusta, las cosas acaban saliendo”

Para Cristian Fernández (Poio, 1992), proclamarse este pasado fin de semana en el Multisport de Ibiza como el campeón del mundo de acuatlón ha supuesto el mayor hito de su carrera deportiva, además de un logro que le abre las puertas de una oportunidad única en 2025: revalidar el título delante de su gente en el Mundial Multisport que Pontevedra albergará por segunda vez en su historia.

–¿Qué supone para usted un Mundial de estas características?

–Una alegría, una alegría inmensa. Tampoco me va a cambiar la vida en nada, porque para mí el deporte no es lo principal. Tengo mi trabajo y mientras pueda me gusta compaginar las dos cosas, pero le comentaba a mis compañeros que si hubiese quedado el décimo y hubiera hecho la carrera que hice ayer estaría igual de contento, pero gané.

–Llegó a Ibiza en un momento de forma muy bueno. Imagino que fue un factor fundamental para estar situado en cabeza desde el inicio de la carrera.

–Sí, me encontré muy bien desde el principio. Nadando sabía que estaba muy bien. Corriendo a pie hice un test hace dos semanas y también estaba muy rápido. Es cierto que la última semana tuve unas pequeñas molestias y a la carrera a pie iba con un poco de miedo a si se reproducían, pero finalmente no noté nada y pude correr al máximo.

–¿Cómo se planteó la parte de natación?

–Yo había hablado con mi entrenador. Sabíamos que la gente iba a salir muy rápido y yo no soy tan rápido de salida. Entonces, la idea era aguantar a nado en el grupo de cabeza hasta los 500-800 metros finales. A partir de ahí sí que tengo un buen final e intenté ganar posiciones y salir lo más adelante posible. Me puse de segundo a pies de Richard Varga en la salida y justo a falta de 600 metros, un húngaro y yo conseguimos escaparnos y al final salimos tres juntos del agua. Mi idea era abrir un pequeño grupo ahí y salió a la perfección.

–¿Y la carrera a pie?

–Nuestro plan era intentar tirar al máximo y aguantar. Salió la estrategia perfecta. Me pude escapar y llegar solo a meta.

–Con este Mundial, es una prueba palpable de que el acuatlón es una disciplina que le va como anillo al dedo.

–Justo. Al final llevo nadando toda la vida, así que esa parte la tengo. Correr no se me da mal. Estoy corriendo mucho y es el deporte perfecto. En el triatlón empecé hace poco, hace dos años y medio, y la bicicleta sí que es mi punto débil. Es lo que más tenemos que entrenar para subir de nivel ahí y competir.

–Este título ya está en su vitrina. ¿Qué objetivos futuros tiene?

–Ahora, en agosto, me voy a Bali (Indonesia) a participar en los Beach Games [Juegos Mundiales de Playa] y he conseguido plaza para el Mundial del año que viene. La idea es seguir trabajando, disfrutar de cada día de los entrenamientos e intentar conseguir el máximo, pero solo quiero disfrutar con mis compañeros y con mis amigos. Si disfrutas haciendo lo que te gusta, las cosas acaban saliendo.

–En 2019 ganó en Pontevedra en el acuatlón por grupos de edad. En 2025, con el Mundial Multideporte de nuevo en la ciudad, seguro que supone una ocasión muy especial.

–La verdad es que eso sí que te diría que me hace especial ilusión. Nunca se sabe en dos años lo que puede pasar pero sí que al menos me gustaría estar en la línea de salida de Pontevedra 2025.