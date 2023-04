Sin apenas margen de error, así afronta el Pontevedra el encuentro de esta tarde contra el San Sebastián de los Reyes, rival directo en la parte baja de la clasificación (es decimocuarto con 7 puntos más que el Pontevedra) y ante el que no se puede permitir fallar si quiere mantener sus opciones, aunque todavía sean remotas, de mantener la categoría. A falta de cinco jornadas para que finalice la competición, el conjunto granate es penúltimo y está a seis puntos de la permanencia, por lo que matemáticamente hablando todavía tiene opciones de seguir en Primera Federación el próximo curso, pero la situación es algo más compleja que una simple suma, ya que hay muchos equipos implicados aún en la lucha por la salvación, por lo que ganar o perder, en este tramo final de la liga, tendrá un valor mucho más determinante.

“Podemos hablar de que nos queda poco margen. Podemos tenerlo en cuenta y en perspectiva, pero es que si no le añadimos un dato positivo…”, destacó el entrenador granate, que insistió en que en la mente de la plantilla “solamente hay un partido y es este”. Juan Señor explicó que “después vendrá el estudio numérico de las posibilidades, en función de los rivales, pero si no sumas de tres, lógicamente no cuadra. Tienes que sumar de tres y a partir de ahí pensar en el siguiente”.Pero el técnico añadió que “estaría preocupado por este partido si yo no hubiera visto trabajar a los jugadores como han trabajado durante toda la semana”.

Señor pidió, sobre todo, apoyo a la afición en este momento decisivo. “Que vea que su equipo lo está dando todo y, aunque haya un error, una imprecisión en un pase, en lugar de cánticos o silbidos, pensara en que ahora estos futbolistas necesitan más que nunca su apoyo, no la recriminación, porque repito, si yo tuviera que ver un partido conociendo la actitud de los futbolistas en el terreno de juego, lo último que haría es no apoyarles. Al revés. Pero respeto que cada aficionado piense, sienta y se exprese… Nos ayudaría, esta vez más que nunca”, apuntó.

Sobre el rival de esta tarde, el técnico recordó que el Sanse todavía no está salvado y apuntó que “es un equipo bien colocado, que pocas veces pierden su situación de equilibrio defensivo” y que, aunque no lleva una buena dinámica de resultados, “nos vamos a encontrar un equipo que también tiene necesidad y que seguramente nos pueda dejar llevar un poco más la iniciativa a nosotros. Debemos saber gestionarla y en esas zonas donde ellos quisieran que surgiera nuestro fallo, pues no cometerlo, o ser más precisos o evitar riesgos, porque probablemente ellos jueguen a eso”.

Juan Señor solo cuenta con Luis Martínez como baja segura y recupera totalmente a Rufo y con ciertas dudas a Rubio y Ángel Bastos, porque no han entrenado toda la semana al mismo ritmo que el resto de sus compañeros.