Señor: “Hay que sumar de tres y a partir de ahí pensar en el partido siguiente”

Actitud, actitud y actitud. Ese es el mantra que repite desde su llegada al banquillo de Pasarón Juan Antonio Señor para abordar el mayúsculo reto al que se enfrenta desde que asumió el cargo de primer entrenador. A pesar de los dos golpes fatales recibidos ante el Mérida en Pasarón (1-5) y contra el San Fernando en el Estadio Iberoamericano (4-1), el técnico madrileño sigue apelando a la actitud del colectivo lerezano para luchar hasta el final por el objetivo, cada vez más distante, de la salvación.

“La actitud es máxima y muy buena. Se van a partir el cobre este domingo como lo han hecho siempre, aunque siempre te quedan las sensaciones de te han metido cuatro o cinco. No, no, la actitud es muy buena”, afirmó Señor en la previa del partido de esta jornada ante el San Sebastián de los Reyes.

En cuanto a la permanencia, con solo cinco jornadas por jugarse, el hombre del 12-1 a Malta solo piensa en el siguiente encuentro, sin obcecarse en hacer cuentas con los resultados de los rivales directos.

“Podemos hablar de que nos queda poco margen. Podemos tenerlo en cuenta y en perspectiva, pero es que si no le añadimos un dato positivo en el primero que tenemos… solamente hay uno y es este. Porque después, vendrá el estudio numérico de las posibilidades, en función de los rivales. Si no sumas, lógicamente no cuadra más o menos margen. Tienes que sumar de tres y a partir de ahí pensar en el partido siguiente”, valoró.

Con respecto al equipo madrileño, que visita mañana Pasarón (17.00 horas), el míster granate hizo hincapié en que el Pontevedra buscará llevar el mando del encuentro y no cometer errores ante un rival con una inercia nada positiva, tras caer por 0-3 en la última jornada ante el Racing de Ferrol.

“Nos vamos a encontrar es un equipo que también tiene necesidad y que seguramente nos pueda dejar llevar un poco más la iniciativa a nosotros. Debemos saber gestionarla y en esas zonas donde ellos quisieran que surgiera nuestro fallo, pues no cometerlos, o ser más precisos o evitar riesgos porque probablemente ellos jueguen a eso. A que nosotros en algún fallo por nuestra necesidad de victoria pues piensen que ahí es donde pueden aprovechar las oportunidades”, valoró Señor, que en cuanto al juego del rival, tildó a los madrileños de “equipo bien colocado, que pocas veces pierde su situación de equilibrio defensivo”.

Parte médico

El técnico del Pontevedra podrá contar entre sus efectivos para el partido ante el Sanse con jugadores de ataque como Alberto Rubio y Rufo, que aunque sin presencia en el once inicial, podrían tener minutos en el tramo final del encuentro.

Quien sí será baja confirmada es el central Luis Martínez, del cual Señor no quiso entrar en detalles. “Te lo tendría que contestar el cuerpo médico. Se necesitan más pruebas y no está en condiciones como para poder actuar en el partido”, afirmó.

El central riojano disputó sus últimos minutos como granate el pasado 5 de marzo, en la derrota por 2-1 contra el Fuenlabrada. Desde entonces, ha entrado en cinco de las siete convocatorias, pero sin salir al terreno de juego.