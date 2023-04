“Nos pasaron por encima. Los goles nos hicieron muchísimo daño”

Muy tocado por la abultada derrota encajada ayer, el entrenador del Pontevedra reconoció que “nos pasaron por encima. Hacía mucho tiempo que no veía a este equipo cómo no iba detrás, cómo no se anticipaba, cómo perdía los duelos...” y por eso destacó que “hay que reflexionar” y la necesidad de “hacer autocrítica”. Sin embargo, Juan Señor pide a la afición “calma” para dar tiempo al equipo de “recuperarnos de este golpe fuerte, que nos va a salir un moratón importante, pero vamos a intentar que desaparezca” porque él “sin duda” sigue creyendo en la permanencia.

“No es el resultado, podían habernos ganado 1-3 como a lo mejor 1-6. El problema, si uno se para a analizar, es que no encuentra el porqué”, comentó el técnico, que también señaló que el Mérida tuvo “un nivel de efectividad enorme en los primeros goles, y los goles hacen daño, cambian, pero tampoco justifica nada”. En este sentido, se refirió a “las buenas palabras” que se dedicaron esta semana tras perder contra el líder, el Alcorcón (2-0) dejando buena imagen: “No nos han debido de sentar muy bien, y no puedo negar la actitud de los jugadores, pero es cierto que llegamos tarde a casi todo. Y los goles nos hicieron muchísimo daño”. El míster granate destacó que “el fútbol te pone en tu sitio y a lo mejor mañana (por hoy) nos devuelve no lo que nos ha quitado, porque el Mérida ha sido justo vencedor del partido; quizá excesivo”. Pero Juan Señor insistió en que “nos tenemos que quedar con la bofetada con toda la mano que nos han dado porque hemos llegado tarde y no hemos estado todo lo juntos que debíamos estar”. El entrenador del Pontevedra reconoció que con el 0-2 “he estado a punto de hacer un cambio en la primera parte, pero entendía que no era justo marcar a un jugador porque esto era cuestión del colectivo”. A nivel individual, quiso señalar que “no me importa reconocer que tanto Víctor Casáis como Libasse Gueye han buscado romper la dinámica en la que estaba el equipo. Al partido le faltaba algo y ellos intentaron cambiarlo”.