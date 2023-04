Derbi por la permanencia

Cisne y Frigoríficos del Morrazo se enfrentan esta tarde en un derbi de urgencias, en el que ambos necesitan ganar para seguir enganchados a la pelea por la permanencia en la liga Asobal (pabellón Municipal, 17.00 horas). Los de Javier Márquez son colistas y están a seis puntos de una salvación que marcan, precisamente, los de Nacho Moyano. A falta de seis jornadas para que finalice la competición, pontevedreses y cangueses llegan muy apurados al tramo decisivo del torneo y la primera “final” por mantener la categoría la disputarán claramente hoy.

Al Cisne solo le vale ganar, de ahí que sostener la fortaleza defensiva exhibida en sus últimos partidos como local sea trascendental para sus opciones de victoria. El cuadro local necesitará desplegar su letal juego de contraataque para evitar que su rival pueda armarse en defensa, donde cimenta sus éxitos, y minimizar las pérdidas infantiles que tanto le han penalizando a lo largo del curso.

Otra de las claves estará en la portería. El canario Kilian Rodríguez le ha ganado la batalla por la titularidad al brasileño Franzini con grandes actuaciones. Fue decisivo en las victorias ante Ademar y Cuenca, y sostuvo a su equipo con vida ante Puente Genil y Bidasoa hasta que dejó de tocar balones.

Enfrente tendrá a una de las leyendas del balonmano gallego, Javi Díaz. El portero de O Rosal está viviendo una segunda juventud en O Gatañal. A sus 48 años se ha convertido en una pieza fundamental del Frigoríficos, el cuarto equipo gallego con el que compite en la liga Asobal tras Chapela, Teucro y Octavio.

Se espera una gran fiesta en el municipal de Pontevedra, con cerca de 400 aficionados desplazados desde Cangas. Ambos clubes tienen cuentas pendientes, y eso se nota en el ambiente. Ni Javier Márquez ni Nacho Moyano han necesitado motivar a sus jugadores. Sus respectivas aficiones ya se lo han recordado durante la semana.

“Es una final”

Javier Márquez, entrenador del Cisne, no escondió la trascendencia que el derbi de este sábado tiene para el futuro deportivo de su equipo. “La situación de ambos equipos es muy diferente. El Frigoríficos no está tan presionado y si pierde seguirá teniendo mucha vida. Nosotros, por el contrario, si no ganamos limitaremos muchísimo nuestras opciones de permanencia porque estaríamos obligados a ganarlo todo. Por eso, para nosotros sí es una final”, declaró.

El técnico ciudadrealeño vivirá su segundo derbi gallego tras fichar por el Cisne el pasado verano tras su regreso a la máxima categoría del balonmano español. El primero lo perdió en O Gatañal, hoy espera que los puntos se queden en Pontevedra. “Necesitamos los dos puntos como el comer, la salvación pasa por ganar todos los partidos que nos quedan en casa y rascar algún punto fuera”, advirtió Márquez, que reconoció que el derbi es un partido “especial” para sus jugadores: “Se nota en la intensidad y ganas con la que están entrenando desde el primer día de la semana”.

El preparador del Cisne, que recupera al especialista defensivo Álex Conde, tiene claro que su equipo necesitará “minimizar al máximo” los errores “no forzados” que tanto le están penalizando durante el curso. “Estamos alternando momentos de gran juego con otros en los que cometemos muchos errores no forzados que nos hacen mucho daño. Necesitamos ser más regulares durante los 60 minutos”, indicó Márquez, a quien le preocupa el nivel defensivo de su rival y su “experiencia” a la hora de jugarse la permanencia en las últimas jornadas.

“Salvo la pasada temporada que tuvieron un final de liga más tranquilo, están acostumbrados a jugar al límite en este tipo de peleas y eso le da mucha experiencia porque no se ponen nerviosos”, manifestó.