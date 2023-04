Fran Fernández, entrenador del Alcorcón recalcaba a la conclusión del encuentro con victoria por la mínima de los suyos que “el resumen del partido es bastante sencillo, y es que no hemos entrado al partido tal y como deberíamos. Habíamos incidido en que el arranque del encuentro no es definitivo, porque ese tramo no te hace ganar o perder, pero sí te puede llevar a realizar un mejor partido o no”.

En ese sentido, hizo referencia al cambio de chip que ha dado el equipo tras el descanso. “No hemos entrado bien al encuentro y tenemos que analizar los porqués de esto que nos está sucediendo con los futbolistas. El Pontevedra ha sido mejor que nosotros en este primer tramo del partido, y después en la segunda mitad el equipo sí que ha salido con otra actitud diferente. Hemos jugado un fútbol mucho más vertical y le hemos dado más ritmo al juego, jugando con bastante más velocidad”, valoró.